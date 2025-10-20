Klientom druhej najväčšej banky sa kráti čas, čaká ich veľká zmena: Mnohých nepoteší, toto budú musieť spraviť

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Tí, ktorí ešte neprešli, nájdu v pôvodnej aplikácii sprievodcu.

VÚB banka sa púšťa do veľkej modernizácie digitálnych služieb a aktuálne prebieha kompletný presun klientov zo starej mobilnej aplikácie do novej. Od septembra už noví zákazníci získavajú prístup iba do novej verzie, zatiaľ čo existujúci budú prechádzať postupne, vo viacerých vlnách, hoci veľká časť z nich už bola nútená prejsť pred viac ako rokom.

Klientom už chodia varovné upozornenia či e-maily, a to dokonca aj v prípade, keď novú aplikáciu už dávno majú. Doterajší neprehľadný systém, keď sa aj noví používatelia museli najprv registrovať v starej aplikácii, bol zrušený. Banka tvrdí, že nechce nárazovú zmenu, ale radšej plynulý prechod s dostatkom času a podpory. Už viac ako polovica klientov má novú aplikáciu nainštalovanú alebo ju aktívne používa, písali sme ešte v septembri.

Podľa najnovších informácii portálu Živé používa novú aplikáciu približne polovica klientov. V prvej fáze sa stará aplikácia vypne klientom, ktorí už novú pravidelne používajú.

Zlé hodnotenie

Tí, ktorí ešte neprešli, nájdu v pôvodnej aplikácii sprievodcu, pričom pomoc bude dostupná aj cez e-maily, SMS, infolinku či priamo v pobočkách. Napriek tomu má stará verzia stále vyššie hodnotenia od používateľov – na Androide aktuálne dosahuje 4,6 hviezdičky, zatiaľ čo nová iba veľmi slabých 2,6 z viac ako 5-tisíc hodnotení.

Ľudia sa sťažujú na neprehľadnosť, že stará aplikácia ponúkala viac možností, klienti nemajú prehľad o svojich transakciách, hovoria o neintuitívnom rozhraní a podobne. Podľa banky však ide skôr o prirodzenú neochotu klientov meniť zaužívané návyky a očakáva, že hodnotenie sa časom zlepší.

Hodnotenie samotných používateľov však často hovoria o prakticky nepoužiteľnej aplikácii s obrovským množstvom chýb. My ju používame približne rok a hoci sa aplikácia neustále vylepšuje a opravujú sa chyby, od dokonalosti má ešte stále ďaleko.Stará aplikácia nezanikne úplne, bude naďalej slúžiť podnikateľom a firmám. Pre deti zostáva v platnosti samostatná verzia VÚB Junior Banking. Finálne zjednotené riešenie plánuje banka predstaviť v roku 2026.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boeing zrazu zišiel z dráhy, posádka robila, čo mohla: Úrady hlásia mŕtvych, obrovský stroj skončil…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac