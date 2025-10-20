Klientom druhej najväčšej banky sa kráti čas, čaká ich veľká zmena: Mnohých nepoteší, toto budú musieť spraviť

VÚB banka sa púšťa do veľkej modernizácie digitálnych služieb a aktuálne prebieha kompletný presun klientov zo starej mobilnej aplikácie do novej. Od septembra už noví zákazníci získavajú prístup iba do novej verzie, zatiaľ čo existujúci budú prechádzať postupne, vo viacerých vlnách, hoci veľká časť z nich už bola nútená prejsť pred viac ako rokom.
Klientom už chodia varovné upozornenia či e-maily, a to dokonca aj v prípade, keď novú aplikáciu už dávno majú. Doterajší neprehľadný systém, keď sa aj noví používatelia museli najprv registrovať v starej aplikácii, bol zrušený. Banka tvrdí, že nechce nárazovú zmenu, ale radšej plynulý prechod s dostatkom času a podpory. Už viac ako polovica klientov má novú aplikáciu nainštalovanú alebo ju aktívne používa, písali sme ešte v septembri.
Podľa najnovších informácii portálu Živé používa novú aplikáciu približne polovica klientov. V prvej fáze sa stará aplikácia vypne klientom, ktorí už novú pravidelne používajú.
Zlé hodnotenie
Tí, ktorí ešte neprešli, nájdu v pôvodnej aplikácii sprievodcu, pričom pomoc bude dostupná aj cez e-maily, SMS, infolinku či priamo v pobočkách. Napriek tomu má stará verzia stále vyššie hodnotenia od používateľov – na Androide aktuálne dosahuje 4,6 hviezdičky, zatiaľ čo nová iba veľmi slabých 2,6 z viac ako 5-tisíc hodnotení.
Ľudia sa sťažujú na neprehľadnosť, že stará aplikácia ponúkala viac možností, klienti nemajú prehľad o svojich transakciách, hovoria o neintuitívnom rozhraní a podobne. Podľa banky však ide skôr o prirodzenú neochotu klientov meniť zaužívané návyky a očakáva, že hodnotenie sa časom zlepší.
Hodnotenie samotných používateľov však často hovoria o prakticky nepoužiteľnej aplikácii s obrovským množstvom chýb. My ju používame približne rok a hoci sa aplikácia neustále vylepšuje a opravujú sa chyby, od dokonalosti má ešte stále ďaleko.Stará aplikácia nezanikne úplne, bude naďalej slúžiť podnikateľom a firmám. Pre deti zostáva v platnosti samostatná verzia VÚB Junior Banking. Finálne zjednotené riešenie plánuje banka predstaviť v roku 2026.
Nahlásiť chybu v článku