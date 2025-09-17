Klientov druhej najväčšej banky čaká veľká zmena: Mnohých nepoteší, toto budú musieť spraviť

VÚB banka sa púšťa do veľkej modernizácie digitálnych služieb a pripravuje kompletný presun klientov zo starej mobilnej aplikácie do novej. Od septembra už noví zákazníci získavajú prístup iba do novej verzie, zatiaľ čo existujúci budú prechádzať postupne, vo viacerých vlnách, hoci veľká časť z nich už bola nútená prejsť pred viac ako rokom.
Každý klient dostane upozornenie zhruba mesiac pred samotnou zmenou. Doterajší neprehľadný systém, keď sa aj noví používatelia museli najprv registrovať v starej aplikácii, bol zrušený. Banka tvrdí, že nechce nárazovú zmenu, ale radšej plynulý prechod s dostatkom času a podpory. Už viac ako polovica klientov má novú aplikáciu nainštalovanú alebo ju aktívne používa, píšu Živé.
Klienti sú nespokojní
Tí, ktorí ešte neprešli, nájdu v pôvodnej aplikácii sprievodcu, pričom pomoc bude dostupná aj cez e-maily, SMS, infolinku či priamo na pobočkách. Napriek tomu má stará verzia stále vyššie hodnotenia od používateľov – na Androide aj iOS dosahuje 4,7 hviezdičky, zatiaľ čo nová sa pohybuje medzi 2,8 až 3,5. Ľudia sa sťažujú na neprehľadnosť, že stará aplikácia ponúkala viac možností, klienti nemajú prehľad o svojich transakciách, hovoria o neintuitívnom rozhraní a podobne.
Podľa banky však ide skôr o prirodzenú neochotu klientov meniť zaužívané návyky a očakáva, že hodnotenie sa časom zlepší. Hodnotenie samotných používateľov však častokrát hovoria o prakticky nepoužiteľnej aplikácii s obrovským množstvom chýb. My ju používame približne rok a hoci sa aplikácia neustále vylepšuje a opravujú sa chyby, od dokonalosti má ešte stále ďaleko.
Stará aplikácia nezanikne úplne, bude naďalej slúžiť podnikateľom a firmám. Pre deti zostáva v platnosti samostatná verzia VÚB Junior Banking. Finálne zjednotené riešenie plánuje banka predstaviť v roku 2026.
