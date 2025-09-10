Kim Čong-un pri výročí KĽDR vyvolal rozruch: Potvrdil pokračovanie jadrového programu a odkázal, že ho nikto nezastaví

Nina Malovcová
TASR
KĽDR si podľa neho udrží jadrové zbrane, lebo zaručujú absolútnu bezpečnosť.

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu opätovne potvrdil svoje odhodlanie pokračovať v jadrovom programe KĹDR. Stalo sa tak v prejave pri príležitosti Dňa založenia štátu, informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

Severná Kórea si v utorok pripomenula 9. september 1948, ktorý je dňom, keď starý otec súčasného lídra, Kim Ir-sen, v severnej časti Kórejského polostrova založil KĽDR. Kim Čong-un vo svojom prejave síce priamo nespomenul jadrové zbrane, no jeho zmienka o „pozoruhodnom statuse“ KĽDR zrejme odkazovala na jadrový a raketový arzenál krajiny, napísala agentúra Jonhap citovaná TASR.

Vyhlásenia o neotrasiteľnej pozícii štátu

Kim deklaroval, že „nikto a nijako nemôže ohroziť absolútne postavenie a bezpečnosť nášho štátu a žiadna sila nemôže zastaviť mohutný prúd smerujúci k ére prosperity, ktorú tvoríme my sami.“ Kimove vyjadrenia korešpondujú s doterajším postojom Severnej Kórey, že sa svojho jadrového programu nikdy nevzdá.

„Pravdou je, že socializmus, ktorý sme si zvolili, je jedinou správnou cestou,“ povedal Kim a dodal, že KĽDR si vybudovala silný politický systém a aj jej národ predstavuje veľkú silu. „Nezveríme osud našej krajiny do rúk cudzích síl,“ dodal. Kim zároveň spomenul severokórejské jednotky vyslané na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine a ocenil ich pôsobenie v „zahraničných vojenských operáciách.“

