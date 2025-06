Ketamín mu mal spôsobiť problémy s močovým mechúrom: Najbohatší človek sveta čelí obvineniam z užívania drog, on to popiera

Elon Musk v sobotu poprel správu, že minulý rok vo veľkej miere užíval ketamín a iné drogy v rámci volebnej kampane. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Denník The New York Times (NYT) v piatok informoval, že miliardár a poradca prezidenta Donalda Trumpa užíval toľko ketamínu, že sa u neho objavili problémy s močovým mechúrom.

Noviny tiež uviedli, že najbohatší človek sveta minulý rok užíval aj extázu a huby a cestoval so škatuľkou na tabletky. Dodali, že nie je známe, či bral drogy, aj keď viedol novovytvorený Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE).

DRIVE-BY MEDIA: The disgraced New York Times turned a private diagnosis and treatment of a medical condition publicly acknowledged long ago and turned it into a fake news story claiming Elon Musk was abusing prescription drugs while advising the president. Their ‚source‘ had no… pic.twitter.com/l90i6fTnHy

— @amuse (@amuse) May 31, 2025