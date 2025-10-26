Kde vlastne bola tá Juhoslávia? Tento kvíz ťa vyskúša z území 20. storočia: Nezvládne ho 75 % Slovákov

Foto: ilustračné, Pexels

Michaela Olexová
Pamätáte si ešte, ako vyzerala mapa Európy pred rozpadom Sovietskeho zväzu?

Ktoré krajiny patrili do Juhoslávie? A v ktorých rokoch by ste na slepej mape určite nenašli Československo? Dvadsiate storočie bolo obdobím, keď sa hranice menili rýchlejšie než dejepisné učebnice, a len málokto si dnes naozaj pamätá, ako svet vyzeral pred internetom či eurom.

Tento kvíz preverí vašu orientáciu v histórii 20. storočia od Balkánu až po Taiwan. Čakajú vás štáty, ktoré sa zjednotili, rozpadli, zmizli alebo zmenili názov – a všetky úlohy sú jednoduché len na prvý pohľad. Koľko bodov sa podarí získať vám?

A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.

