Kde vlastne bola tá Juhoslávia? Tento kvíz ťa vyskúša z území 20. storočia: Nezvládne ho 75 % Slovákov

Ktoré krajiny patrili do Juhoslávie? A v ktorých rokoch by ste na slepej mape určite nenašli Československo? Dvadsiate storočie bolo obdobím, keď sa hranice menili rýchlejšie než dejepisné učebnice, a len málokto si dnes naozaj pamätá, ako svet vyzeral pred internetom či eurom.
Tento kvíz preverí vašu orientáciu v histórii 20. storočia od Balkánu až po Taiwan. Čakajú vás štáty, ktoré sa zjednotili, rozpadli, zmizli alebo zmenili názov – a všetky úlohy sú jednoduché len na prvý pohľad. Koľko bodov sa podarí získať vám?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
