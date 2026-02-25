Kauza Epstein má ďalšiu dohru: Nórsky expremiér Jagland sa pokúsil vziať si život

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Jeffrey Epstein
Kauza okolo Jeffreyho Epsteina má čoraz väčšie politické následky. Dotkla sa aj bývalého nórskeho premiéra Thorbjörna Jaglanda.

Bývalého nórskeho premiéra Thorbjörna Jaglanda kvôli nadmernej psychickej záťaži v súvislosti s vyšetrovaním jeho väzieb na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina hospitalizovali v nemocnici.

Podľa nórskeho serveru iNyheter sa Jagland minulý týždeň pokúsil vziať si život, píše TASR. Server sa odvolával na „spoľahlivý zdroj“ a uviedol, že expremiérov stav je vážny. Nie je známe, v ktorom zdravotníckom zariadení 75-ročného Jaglanda liečia.

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Ďalšie odhalené správy medzi Slovenkou Marcinkovou a Epsteinom: Na stretnutí mal byť aj Miroslav Lajčák
2.
Bývalý princ Andrew je stále v poradí dedičov britského trónu: Briti chcú radikálne riešenie
3.
U Fica a Šutaja Eštoka nenašiel pochopenie: Danko chce, aby Epsteinove spisy riešil špeciálny tím
Zobraziť všetky články (74)

Dohoda o mlčanlivosti s médiami

Portál zároveň uvádza, že expremiérov právnik Anders Brosveet dosiahol dohodu s Nórskou asociáciou redaktorov, podľa ktorej o incidente nemali médiá písať. Meno bývalého premiéra sa objavilo v spisoch o Epsteinovi, ktoré koncom januára zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.

Foto: SITA / AP

Podľa týchto dokumentov sa Jagland a jeho príbuzní u Epsteina zdržiavali v rokoch 2011 – 2018. Jagland bol predsedom nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a neskôr v rokoch 2009 až 2019 generálnym tajomníkom Rady Európy.

V období od januára 2009 do marca 2015 zároveň predsedal výboru, ktorý vyberá laureáta Nobelovej ceny za mier. Rada Európy mu v stredu odobrala imunitu.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac