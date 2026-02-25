Kauza Epstein má ďalšiu dohru: Nórsky expremiér Jagland sa pokúsil vziať si život

Bývalého nórskeho premiéra Thorbjörna Jaglanda kvôli nadmernej psychickej záťaži v súvislosti s vyšetrovaním jeho väzieb na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina hospitalizovali v nemocnici.
Podľa nórskeho serveru iNyheter sa Jagland minulý týždeň pokúsil vziať si život, píše TASR. Server sa odvolával na „spoľahlivý zdroj“ a uviedol, že expremiérov stav je vážny. Nie je známe, v ktorom zdravotníckom zariadení 75-ročného Jaglanda liečia.
Dohoda o mlčanlivosti s médiami
Portál zároveň uvádza, že expremiérov právnik Anders Brosveet dosiahol dohodu s Nórskou asociáciou redaktorov, podľa ktorej o incidente nemali médiá písať. Meno bývalého premiéra sa objavilo v spisoch o Epsteinovi, ktoré koncom januára zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.
Podľa týchto dokumentov sa Jagland a jeho príbuzní u Epsteina zdržiavali v rokoch 2011 – 2018. Jagland bol predsedom nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a neskôr v rokoch 2009 až 2019 generálnym tajomníkom Rady Európy.
V období od januára 2009 do marca 2015 zároveň predsedal výboru, ktorý vyberá laureáta Nobelovej ceny za mier. Rada Európy mu v stredu odobrala imunitu.
