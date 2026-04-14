Dobrá správa pre divákov: U operátora pribudlo množstvo prémiových staníc, ceny ostali rovnaké

Operátor 4ka od dnešného dňa rozširuje programovú ponuku služby 4ka TV cez anténu. Zákazníci v základnom balíku získavajú prístup k 40 televíznym kanálom namiesto doterajších 34, pričom mesačný poplatok zostáva nezmenený.
Do ponuky pribudol aj voliteľný príplatkový balíček pre dospelých. Medzi nové stanice patria športové kanály Eurosport 1 a 2, detské programy Nickelodeon a Rik, filmový Film+, dokumentárny Kanál 1, hudobný Šlágr a česká Prima LOVE SK. Služba funguje cez pozemné digitálne vysielanie (DVB-T) a nevyžaduje internetové pripojenie ani satelit. Operátor o tom informuje v tlačovej správe.
Pre Plustelku sa ponuka nemení
Cena je nastavená na 7,99 eura mesačne. Zmena sa týka výhradne zákazníkov, ktorí si službu aktivovali priamo cez operátora 4ka. Pre používateľov s pôvodnou aktiváciou cez Plustelku sa ponuka nemení. Existujúcich klientov bude operátor o novom zozname kanálov informovať prostredníctvom SMS správy a e-mailu.
