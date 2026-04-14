Dobrá správa pre divákov: U operátora pribudlo množstvo prémiových staníc, ceny ostali rovnaké

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Služba funguje cez pozemné digitálne vysielanie.

Operátor 4ka od dnešného dňa rozširuje programovú ponuku služby 4ka TV cez anténu. Zákazníci v základnom balíku získavajú prístup k 40 televíznym kanálom namiesto doterajších 34, pričom mesačný poplatok zostáva nezmenený.

Do ponuky pribudol aj voliteľný príplatkový balíček pre dospelých. Medzi nové stanice patria športové kanály Eurosport 1 a 2, detské programy Nickelodeon a Rik, filmový Film+, dokumentárny Kanál 1, hudobný Šlágr a česká Prima LOVE SK. Služba funguje cez pozemné digitálne vysielanie (DVB-T) a nevyžaduje internetové pripojenie ani satelit. Operátor o tom informuje v tlačovej správe.

Pre Plustelku sa ponuka nemení

Cena je nastavená na 7,99 eura mesačne. Zmena sa týka výhradne zákazníkov, ktorí si službu aktivovali priamo cez operátora 4ka. Pre používateľov s pôvodnou aktiváciou cez Plustelku sa ponuka nemení. Existujúcich klientov bude operátor o novom zozname kanálov informovať prostredníctvom SMS správy a e-mailu.

Televízia Markíza môže zmeniť majiteľa: Kúpiť ju chce český zbrojár Strnad, napojený na Kaliňáka

Odporúčané články
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu

