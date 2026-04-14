Myslela si, že pomáha rodine, prišla o 30 500 eur: Seniorka naletela telefonátu od falošného vnuka

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
TASR
Peniaze odovzdala neznámemu mužovi.

Podvodník prostredníctvom telefonátu obral seniorku o 30 500 eur. Vydával sa za jej vnuka, ktorý nutne potrebuje vložiť financie do banky. Bratislavská polícia začala v tejto súvislosti v pondelok (13. 4.) trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa mali dopustiť neznámi páchatelia.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Ako ozrejmila, muž seniorke zavolal a vydávajúc sa za jej vnuka požiadal o hotovosť vo výške 25 000 eur, ktoré vraj súrne potrebuje vložiť do banky na pomoc otcovi.

Peniaze odovzdala neznámemu mužovi

„Seniorka uvedená do omylu šla pozrieť, koľko peňazí má doma v hotovosti a oznámila to podvodníkovi vydávajúcemu sa za jej vnuka. Ten ju inštruoval, aby finančnú hotovosť vo výške 30 500 eur odovzdala dobrému známemu, ktorého mal poznať aj jeho otec a bude čakať na dohodnutom mieste. Vo viacerých obálkach tak seniorka po ďalších inštrukciách odovzdala celú hotovosť neznámemu mužovi na jednej z ulíc v piatom bratislavskom okrese,“ dodala hovorkyňa. Následne seniorka kontaktovala svojho syna, ktorý ozrejmil, že ide o podvod.

Polícia v tejto súvislosti odporúča rodinným príslušníkom starších občanov použiť ich o praktikách podvodníkov. „Pripomeňte im, aby telefonický rozhovor s neznámou osobou, ktorá sa vydáva za príbuzného, ihneď ukončili a informácie si overili u svojich blízkych, ktorým dôverujú. Aby nedávali svoje finančné úspory cudzím osobám a aby v týchto prípadoch alebo aj v iných prípadoch, keď majú podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158,“ zdôraznila Šimková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
