Vanda prehovorila o náročnom vzťahu s Richardom Müllerom: Ubližoval jej aj deťom, no spoločne to zvládli

Láska neprichádza vždy v správnom čase ani za ideálnych okolností, no o to silnejšia môže byť, keď prekoná všetky prekážky.
Manželka speváka Richarda Müller, Vanda Wolfová, sa vrátila k začiatkom ich vzťahu, ktorý sa vyvíjal postupne a prirodzene. Pre Rádio Melody prezradila, že ich spoločná cesta nebola vždy jednoduchá, no o to pevnejšie puto si medzi sebou vybudovali. To, že Richard svoju ženu miluje, potvrdzujú nielen roky, ktoré spolu prežili, ale aj krásne gesto, ktorým nedávno potešil svoju rodinu.
Spoznali sa veľmi mladí
Ich prvé stretnutie siaha až do obdobia, keď bola ešte veľmi mladá. Ako Vanda priznala, všetko sa začalo pomerne nevinne, no časom sa ich kontakt prehĺbil. ,,S Richardom sme sa stretli, keď som mala len štrnásť rokov. Neskôr sme sa začali stretávať intenzívnejšie,“ uviedla otvorene.
Postupne si podľa jej slov k sebe hľadali cestu čoraz viac, hoci začiatky neboli jednoduché a vyžadovali si čas aj trpezlivosť. ,,To ten vzťah veľmi vybudovalo. To, čo ma potom čakalo tu, bolo naozaj divoké. Aj Richard sa tu choval inak. Naše začiatky boli veľmi dlhé,“ dodala.
