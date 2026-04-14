Ministerstvo kultúry kontrolovalo viacročné zmluvy FPÚ: Odhalilo vážne pochybenia

TASR
Matej Mensatoris
Zisťujú, či tieto pochybenia vznikli z nedbanlivosti, alebo boli výsledkom úmyselného konania.

V súčasnosti realizované kontroly viacročných zmlúv projektov čerpajúcich dotácie z Fondu na podporu umenia (FPU) odhalili, že v niektorých prípadoch neboli dodržané zákonné podmienky a niektorí žiadatelia nemali nárok na pridelenie finančných prostriedkov. Oznámilo to Ministerstvo kultúry (MK) SR v súvislosti s problémom vyplácania dotácií pri viacročných zmluvách.

Preverujú pochybenia

Rezort pripomenul, že Rada FPU v minulosti opakovane upozorňovala na nedostatky v systéme prideľovania dotácií, ktorý bol v niektorých prípadoch neadresný a sprevádzaný zlyhaním kontrolných mechanizmov. Rada po zmene zákona zo strany MK preto pristúpila k spätnému vyžadovaniu a ku kontrole vyúčtovacích dokladov.

Prebiehajúce kontroly a audity poukazujú na závažné nedostatky v procese posudzovania a hodnotenia žiadostí. V súčasnosti sa preveruje, či tieto pochybenia vznikli z nedbanlivosti, alebo boli výsledkom úmyselného konania,“ upozornila riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.

Zistenia podľa nej taktiež naznačujú, že niektorí žiadatelia mali v minulosti zvýhodnené postavenie, keď opakovane získavali významné finančné prostriedky a zároveň im boli poskytnuté viacročné zmluvy na rozdiel od iných subjektov, ktoré museli o podporu žiadať každoročne. „V niektorých prípadoch pritom neboli splnené zákonné podmienky na poskytnutie dotácie a zmluvy nemali byť vôbec uzatvorené,“ dodala Demková.

Zaznamenané boli podľa nej aj prípady dodatočne predložených vyúčtovaní, ktoré budú predmetom posúdenia príslušnými orgánmi vrátane preverenia možného porušenia povinností pri správe cudzieho majetku.

Nie všetci postupovali rovnako

Zdôraznila, že ministerstvo v tejto súvislosti považuje verejný tlak zo strany iniciatív a niektorých politických predstaviteľov na vyplatenie finančných prostriedkov pre 34 žiadateľov za neprimeraný a v rozpore s princípmi zákonnosti. „Takýto tlak smeruje k tomu, aby Rada FPU konala v rozpore so zákonom a zmluvnými podmienkami,“ zdôraznila Demková.

Ministerstvo si zároveň podľa jej slov uvedomuje, že nie všetci žiadatelia postupovali rovnako. „Napriek tomu bolo nevyhnutné proces posudzovania dotknutých žiadostí pozastaviť až do ukončenia komplexnej kontroly,“ upozornila. Ako vysvetlila, v prípadoch, kde budú všetky podmienky splnené, bude Rada FPU postupovať individuálne, avšak až po ukončení všetkých kontrolných procesov a auditu.

Rada FPU z 18. marca mala zrušiť tzv. trojročné zmluvy o dotáciách s viac ako 30 kultúrnymi projektmi naprieč Slovenskom. Zástupcovia fondu i rezortu kultúry neskôr deklarovali, že zmluvy neboli zrušené, boli „len“ pozastavené a prejdú kontrolou.

Organizácie zapojené do projektov s viacročnou zmluvou podali na začiatku apríla podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR. V podnete, ktorý okrem GP adresovali i na dozornú komisiu fondu, upozorňujú na to, že Rada FPU prijala uznesenie bez zákonnej právomoci, svoj krok však vysvetlili i pretrvávajúcim stavom nekonania a prieťahov zo strany fondu i napriek uskutočneným kontrolám, ktoré porušenie neskonštatovali.

