Exkluzívne: Kaufland hlási expanziu, na Slovensku otvorí ďalšie predajne. Tešiť sa môžu obyvatelia týchto miest

V posledných rokoch sa situácia na slovenskom trhu v rámci veľkých obchodných reťazcov pomerne stabilizovala. Vodu rozvírila až správa o príchode superlacnej poľskej Biedronky, na ktorú prakticky okamžite zareagoval jej hlavný konkurent – Lidl. Tesne za ním nasledovalo Tesco, ktoré rovnako deklarovalo, že sa začne zaujímať aj o menšie slovenské lokality. Podľa našich zistení expanziu hlási už aj Kaufland.

Trhová štvorka otvorí nové predajne

Ako sme vás len nedávno informovali, ešte v septembri minulého roka na Slovensku zahraničným hráčom kraľoval Lidl, no podľa najnovších informácií je novým lídrom britské Tesco. To otvorilo už 168. slovenskú prevádzku, pričom v súčasnosti ukončuje transformáciu 15 predajní Žabka na Tesco Expres. Po otvorení všetkých spomínaných obchodíkov bude v konečnom dôsledku u nás prevádzkovať dokopy 178 predajní.

Na druhom mieste je aktuálne Billa, ktorá má na Slovensku otvorených 167 predajní a predbehla tak Lidl, ktorý je so 164 obchodmi na treťom mieste. Štvrtý Kaufland so 78 obchodmi už počtom za konkurenciou pomerne zaostáva, no ani on nespí na vavrínoch. Obľúbený reťazec je dodnes jasnou voľbou číslo jeden pre mnohých obyvateľov a horúce novinky určite potešia každého z nich.

Už dlhšie sa hovorilo o tom, že nových predajní by sa mohli dočkať aj menšie mestá, pričom špekulácie sa pri dvoch z nich potvrdili. „Momentálne sú vo výstavbe nové predajne Kaufland v Bytči a v Šamoríne,“ povedala pre interez hovorkyňa Kauflandu Lucia Vargová. Podľa jej vyjadrenia by mala byť šamorínska predajňa otvorená ešte na konci tohto roka. Zároveň povedala, že spoločnosť bude expandovať aj ďalej.

„V rámci našej expanzie na Slovensku podrobne analyzujeme všetky regióny a overujeme, či by výstavba predajne Kaufland v danej lokalite bola pre nás zaujímavá. V tomto roku máme opäť v pláne rozšíriť našu sieť predajní o ďalšie,“ hovorí Vargová.

Prvky z unikátnej predajne by sa mohli preniesť aj do tých nových

V minulom roku Kaufland zaujal zákazníkov napríklad aj unikátnou predajňou v Záhorskej Bystrici, na ktorú sme sa boli osobne pozrieť aj my. Zaujímalo nás preto, či spoločnosť plánuje podobné inovačné prvky implementovať aj do nových prevádzok. „Niektoré prvky z konceptu predajne Kaufland v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica sme už implementovali do konceptov pre nové predajne,“ potvrdila nám hovorkyňa.

„Danú predajňu však neustále hodnotíme a analyzujeme z pohľadu jej úspornosti a uhlíkovej stopy. Zaoberáme sa aj znížením produkcie emisií skleníkových plynov na našich existujúcich predajniach, kde pokračujeme s výmenou chladenia a inštaláciou solárnych panelov,“ uzatvára svoje vyjadrenie pre interez zástupkyňa Kauflandu.