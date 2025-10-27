Katy Perry sa viac novým vzťahom netají. Pol roka po rozchode s Orlandom Bloomom na verejnosti predviedla tohto muža

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Prvé špekulácie o novom páre sa objavili len mesiac po rozchode Katy a Orlanda.

Nie je to tak dávno, čo svet obletela správa, že sa Katy Perry a Orlando Bloom rozhodli ísť od seba. V roku 2019 sa pritom zasnúbili a o rok neskôr oznámili, že spolu čakajú bábätko. Boli ukážkovým hollywoodskym párom, a tak nik nečakal, že by sa práve oni dvaja mali rozísť. Namiesto očakávanej svadby v júni potvrdili rozchod.

Len o mesiac neskôr sa objavili prvé klebety o tom, že má speváčka už za herca náhradu. Ako píše portál TMZ, v júli sa po prvýkrát vynorili špekulácie, že má Katy Perry randiť s kanadským politikom Justinom Trudeaum. Vtedy ich totiž videli spolu na večeri v Montreale, po ktorej nasledovala prechádzka v Mount Royal Parku a politik sa navyše objavil aj na jednom z jej koncertov.

Je to oficiálne

Začiatkom tohto mesiaca TMZ uverejnil fotografie speváčky a bývalého kanadského premiéra, ako sa objímajú na Katyinej jachte a vášnivo sa bozkávajú pri pobreží Kalifornie. Až teraz sa však pár oficiálne rozhodol potvrdiť, že sú spolu.

Foto: Profimedia

Katy Perry a Justin Trudeau v sobotu večer zverejnili svoj vzťah. Zaľúbenci vyrazili na rande do Paríža, aby oslávili Katyine 41. narodeniny. Prvýkrát sa spolu oficiálne objavili na verejnosti ako pár a namiesto toho, aby sa pred kamerami skrývali, ruka v ruke im zapózovali, potvrdzujúc, že sú spolu a nehodlajú to viac tajiť.

