Katolícka cirkev zverejnila čísla: Za rok pribudlo 16 podnetov zneužívania, biskupi sľubujú nápravu

Katolícka cirkev na Slovensku evidovala minulý rok 16 nových podnetov sexuálneho zneužívania klerikmi, zasvätenými osobami a laikmi, ktorí pracujú v cirkevných inštitúciách. Od roku 1990 je to spolu 96 podnetov, z toho 25 je stále otvorených. Vyplýva to zo správy o situácii podnetov v súvislosti so zneužívaním v cirkvi na Slovensku. Biskupi ju prijali na vedomie počas 113. plenárneho zasadnutia v Čičmanoch. Informovala o tom KBS na svojom webe.
„Biskupi opätovne vyjadrujú ľútosť nad spôsobeným utrpením, potvrdzujú nulovú toleranciu v tejto oblasti a ochotu urobiť maximum pri riešení prípadov,“ podotkla KBS.
Aktualizovali smernice
Zároveň informovala o aktualizácii smernice o riešení prípadov sexuálneho zneužívania. Do textu bola podľa KBS vložená povinnosť informovať obete a obvinených o jednotlivých štádiách konania. Ako dodala, biskupi odsúhlasili aj prípravu a distribúciu textových materiálov do všetkých farností na Slovensku, pomocou ktorých sa má garantovať bezpečné prostredie pre deti a mladých.
V Dome svätého Bystríka v Čičmanoch sa v pondelok (16. 3.) a utorok konalo 113. plenárne zasadnutie KBS. Členovia KBS diskutovali o otázkach života cirkvi na Slovensku a venovali sa viacerým pastoračným, liturgickým aj organizačným témam katolíckej cirkvi na Slovensku. Zároveň prijali na vedomie správu o situácii podnetov v súvislosti so zneužívaním v cirkvi na Slovensku, ktorú vypracovala Komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi.
Nahlásiť chybu v článku