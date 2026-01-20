Karin Haydu sa dostala tam, kam sa nechodí bez odvahy: Voda, hluk a adrenalín v jednom

Foto: Instagram (karinhaydu)

Frederika Lyžičiar
Ocitla sa na nádhernom mieste.

Jedno z najsilnejších prírodných divov sveta spája obrovskú silu vody s bujnou tropickou zeleňou a výhľadmi, ktoré berú dych. Vodopády Iguazu sú presne tým miestom, kde slová nestačia a zážitok treba jednoducho zažiť na vlastnej koži.

Herečka Karin Haydu zverejnila na svojom Instagrame sériu dychberúcich fotiek, ktoré zachytili jej aktuálnu návštevu jedného z najväčších prírodných divov sveta – Vodopády Iguazu. Herečka sa podelila o pohľady na monumentálne vodopády na hranici Brazílie a Argentíny a opäť ukázala, že ju lákajú miesta, kde má príroda hlavné slovo. Aj minulý rok sa vydala na nezvyčajnú cestu, keď zamierila do Peru. Práve tam si splnila dlhoročný sen a absolvovala dobrodružnú výpravu, ktorá nebola klasickou dovolenkou, ale skúškou fyzickej aj psychickej výdrže.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Karin Haydu (@karinhaydu)

Vodný kolos na hraniciach dvoch krajín

Karin Haydu sa podelila o zážitok z návštevy jedného z najväčších prírodných divov planéty. „Navštívili sme najväčšie vodopády na svete a jeden zo 7 novodobých divov sveta – Vodopády Iguazu, ktoré sú súčasťou Národného parku Iguazu a je na zozname svetového dedičstva UNESCO,“ napísala na úvod svojho najnovšieho príspevku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Karin Haydu (@karinhaydu)


Taktiež priblížila aj ich jedinečnú polohu: „Vodopády Iguazu (Cataratas do Iguaçu) sa nachádzajú na hraniciach Brazílie a Argentíny, tretina vodopádov patrí Brazílii a dve tretiny Argentíne,“ objasnila.

Diablovo hrdlo a rozmery, ktoré berú dych

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac