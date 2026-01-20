Karin Haydu sa dostala tam, kam sa nechodí bez odvahy: Voda, hluk a adrenalín v jednom

Jedno z najsilnejších prírodných divov sveta spája obrovskú silu vody s bujnou tropickou zeleňou a výhľadmi, ktoré berú dych. Vodopády Iguazu sú presne tým miestom, kde slová nestačia a zážitok treba jednoducho zažiť na vlastnej koži.
Herečka Karin Haydu zverejnila na svojom Instagrame sériu dychberúcich fotiek, ktoré zachytili jej aktuálnu návštevu jedného z najväčších prírodných divov sveta – Vodopády Iguazu. Herečka sa podelila o pohľady na monumentálne vodopády na hranici Brazílie a Argentíny a opäť ukázala, že ju lákajú miesta, kde má príroda hlavné slovo. Aj minulý rok sa vydala na nezvyčajnú cestu, keď zamierila do Peru. Práve tam si splnila dlhoročný sen a absolvovala dobrodružnú výpravu, ktorá nebola klasickou dovolenkou, ale skúškou fyzickej aj psychickej výdrže.
Vodný kolos na hraniciach dvoch krajín
Karin Haydu sa podelila o zážitok z návštevy jedného z najväčších prírodných divov planéty. „Navštívili sme najväčšie vodopády na svete a jeden zo 7 novodobých divov sveta – Vodopády Iguazu, ktoré sú súčasťou Národného parku Iguazu a je na zozname svetového dedičstva UNESCO,“ napísala na úvod svojho najnovšieho príspevku.
Taktiež priblížila aj ich jedinečnú polohu: „Vodopády Iguazu (Cataratas do Iguaçu) sa nachádzajú na hraniciach Brazílie a Argentíny, tretina vodopádov patrí Brazílii a dve tretiny Argentíne,“ objasnila.
