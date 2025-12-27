Kanada posiela Ukrajine ďalšie miliardy: Minister Carney spochybnil záujem Ruska o mier, rokovania pokračujú

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj navštívil Kanadu na ceste na nedeľňajšie stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride.

Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska dosiahnuť ho, uviedol v sobotu kanadský premiér Mark Carney. Na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v kanadskom Halifaxe tiež oznámil ďalšiu ekonomickú pomoc pre Kyjev vo výške 2,5 miliardy dolárov.

TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a stanice BBC. „Máme podmienky… pre spravodlivý a trvalý mier, to si však vyžaduje ochotné Rusko,“ povedal Carney. Ruské útoky na Kyjev z uplynulej noci, ktoré označil za „barbarstvo“, podľa neho ukazujú, aké dôležité je stáť pri Ukrajine.

Dve podmienky na zastavenie vojny

Zelenskyj navštívil Kanadu na ceste na nedeľňajšie stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride. Carneymu sa poďakoval za podporu a povedal, že najnovšie nočné útoky sú „odpoveďou Ruska na naše mierové snahy a skutočne ukazujú, že (ruský prezident Vladimir) Putin nechce mier“.

Foto: SITA/AP

Ukrajinský líder v krátkom vyjadrení pred novinármi dodal, že na zastavenie vojny sú potrebné dve veci – tlak na Rusko a dostatočná silná podpora pre Ukrajinu. Podľa jeho slov boli v poslednom čase urobené určité kroky, no je potrebná ďalšia diplomacia.

Telefonáty s európskymi lídrami o mierovom pláne

Zelenskyj bude po stretnutí s kanadským premiérom telefonicky hovoriť s európskymi lídrami o súčasnom stave rokovaní o mierovom pláne pre Ukrajinu. Videohovor na jeho žiadosť zorganizoval nemecký kancelár Friedrich Merz a podľa Európskej komisie sa na ňom zúčastní jej predsedníčka Ursula von der Leyenová, uviedla agentúra DPA.

