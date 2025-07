Kallasová bije na poplach: Putin chce donútiť Ukrajinu ku kapitulácii, čoraz častejšie používa zakázané chemické zbrane

Rusko čoraz intenzívnejšie používa chemické zbrane na Ukrajine s cieľom spôsobiť čo najväčšiu bolesť a utrpenie a donútiť krajinu kapitulovať. Ako referuje web Politico, v utorok to vyhlásila šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.

Estónska politička po zasadnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli uviedla, že podľa nemeckých a holandských spravodajských služieb použila Moskva od začiatku invázie chemické zbrane v najmenej 9-tisíc prípadoch a ich nasadenie sa stupňuje.

„Je to neznesiteľné,“ hovorí Kallasová o utrpení, ktoré Rusko spôsobuje

„Ako hovoria spravodajské služby, intenzita rastie a je to veľmi, veľmi znepokojujúce. Ukazuje to, že Rusko chce spôsobiť čo najviac bolesti a utrpenia, aby Ukrajina kapitulovala. Je to naozaj… neznesiteľné,“ povedala Kallasová.

Pripomenula, že Rusko je signatárom a ratifikovalo Dohovor o zákaze chemických zbraní z roku 1993.Kallasovej vyjadrenia zvyšujú znepokojenie v Európskej únii, kde narastá znepokojenie z eskalácie ruských útokov na Ukrajinu, vrátane masívnych nočných raketových náletov.

Trump hrozí clami

Situácia viedla amerického prezidenta Donalda Trumpa k oznámeniu, že podporí zákon o uvalení prísnych ciel na ruský export, ak Putin do 50 dní neukončí útoky. Kallasová privítala možnosť dodávok ďalších zbraní pre Ukrajinu, no zdôraznila, že Európa by chcela, aby USA niesli časť bremena. „Ak za tieto zbrane platíme, je to naša, čiže európska podpora,“ dodala.