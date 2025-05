Kaliňák podal na Remišovú trestné oznámenie: Dôvodom je, že informovala verejnosť o ministrovej vile v Chorvátsku

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) podal trestné oznámenie na opozičnú poslankyňu Veroniku Remišovú (klub Slovensko). Ako uviedla na dnešnom brífingu, dôvodom je, že informovala verejnosť o ministrovej vile v Chorvátsku.

Poslankyňu z tohto dôvodu policajti predvolali na výsluch. „Považujem za nehoráznosť aj to, že ma nepredvolali na nejaké obvodné oddelenie, ale priamo na Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK),“ zdôraznila Remišová s tým, že ÚBOK je elitný útvar, ktorý rieši tie najťažšie zločiny.

Elitný útvar má riešiť opozíciu, tvrdí Remišová

„Namiesto toho ale tento elitný úrad ide riešiť opozičnú poslankyňu,“ skonštatovala Remišová. Poslankyňa v tejto súvislosti zdôraznila, že minister nepriznaním vily vedome porušil ústavný zákon, navyše sa k tomu priznal a povedal, že by tak konal znova. „A za trest sa snažia, aby zavreli mňa“, doplnila Remišová s tým, že na popud Kaliňáka čelí v parlamente aj podnetu, aby prišla o 12 mesačných platov.

Minister obrany Robert Kaliňák ešte v polovici marca zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom zdôrazňuje, že má dosť peňazí na to, aby si kúpil vilu v Chorvátsku, a tiež sa snaží vysvetliť, prečo ju už niekoľko rokov neuvádza v majetkovom priznaní. Starší dom s dvoma apartmánmi si minister podľa vlastných slov spolu s manželkou postupne zrekonštruovali.

Nehnuteľnosť neuviedol pre ochranu rodiny

Pre ochranu súkromia svojej rodiny sa Kaliňák podľa svojich slov rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti neuvedie do majetkového priznania svojej manželky, ktorá dom kúpila, keďže jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti.

„Vedel som, že pani (Veronika) Remišová je predsedníčkou výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a bolo mi jasné, že zneužije všetky informácie, obzvlášť tie v utajenej časti majetkového priznania,“ tvrdil Kaliňák. Podľa jeho slov sa jeho obavy naplnili a Remišová informácie poskytla Matovičovi a zároveň sa k zneužitiu svojej funkcie priznala na tlačovej konferencii.

„Moje rozhodnutie takto postupovať v majetkovom priznaní bolo teda absolútne správne. V zmysle ústavy som chránil vyšší záujem,“ argumentoval minister. Dodal, že by na svojom postupe nič nemenil, pretože jeho rodina je na prvom mieste. Remišová ešte v marci hovorila o mafiánskej pomste a treste pre toho, kto na porušenie zákona upozornil, nie pre toho, kto ho porušuje.

Remišová: Informácie som nezneužila

„Robert Kaliňák hrubo klame o tom, že ja alebo ktokoľvek iný z výboru vynášal informácie o majetkových pomeroch manžela alebo detí, či už sa to týkalo koaličného alebo opozičného verejného funkcionára. To sa počas môjho pôsobenia vo výbore nestalo ani jediný raz. Pred niekoľkými dňami sa Robert Kaliňák sám priznal médiám k tomu, že jeho manželka vlastní vilu v Chorvátsku. Po jeho priznaní som dostala viacero otázok k tomu, či je táto nehnuteľnosť riadne zapísaná v jeho majetkovom priznaní tak, ako to ustanovuje ústavný zákon,“ uviedla ešte v marci Remišová.

Dodala, že ako predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií v zmysle zákona danú skutočnosť preverila. Následne počas tlačovej konferencie avizovala aj konanie pred výborom, vzhľadom na to, že má povinnosť takéto konanie za porušenie zákona iniciovať z vlastného podnetu.