Kaliňák označil atentát za jednu z najtragickejších udalostí novodobej slovenskej politiky. Spomenul Kuciaka aj Tepláreň

Jedny z mojich najhorších minút, hodín a týždňov plynuli, keď postrelili môjho priateľa, ale predovšetkým predsedu vlády Roberta Fica. Uviedol to minister obrany a pravá ruka premiéra Robert Kaliňák.

Kaliňák uviedol, že si naivne myslel, že sa po atentáte vrátime pred rok 2010, kedy slovenská politika vyzerala ako „práca gentlemanov“. Zmenilo sa podľa neho veľa vecí, a najhoršia je neschopnosť vyrovnať sa s výsledkami volieb.

„Rád by som pripomenul, že Smer-SD z piatich víťazstiev vo voľbách tri absolvoval z opozície,“ odkázal s tým, že aj v poslednom prípade vyhrali z pozície opozičnej strany.

Spoločnosť sa podľa neho nepoučila

„Som veľmi smutný, že politici vyhlásili súťaž, že kto viacej bude nadávať a kto viacej bude útočiť, tak má pocit, že získa viacej bodov. Čo je smutné je, že mnohým médiám to veľmi vyhovuje,“ hovorí Kaliňák ďalej a dodáva, že už štvrtý deň je v médiách panika okolo toho, že si strana Smer-SD „dovolila“ pripomenúť si výročie atentátu.

Vyčíta médiám, že vyťahujú staré výroky a prehrešky politikov strany Smer-SD, hovorí o tom, že sa snažia vytvoriť ilúziu o tom, že práve Smer v ľuďoch roky živí nenávisť.

Kaliňák kritizoval médiá aj za to, že po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vinili Roberta Fica za ich vraždu a nikto sa za to neskôr neospravedlnil. „Tak si na to spomeňme, keď chcete súdiť a obviňovať niekoho iného, že čo si to vôbec dovoľuje, že príde do Handlovej pripomenúť si jednu z najtragickejších udalostí novodobej slovenskej politiky,“ odkázal.

Pokračoval tiež teroristickým útokom na Tepláreň, ktorý označil ako „tragédiu na Zámockej ulici“. Skritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa neho hneď po čine označila vinníkov. „Že je to naratív tých, ktorí spochybňujú práva niektorých menšín Hneď bol vinník a nikto ste to nekritizovali,“ povedal s tým, že novinári odvádzajú „tvrdú prácu pre opozíciu“ a že im vadí Smer-SD.