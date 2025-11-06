Kabát ešte nechajte v skrini: Slovensko sa kúpe v jesennom slnku. Čaká nás jasná obloha a teploty tiež milo prekvapia

Tento týždeň patrí medzi tie, keď sa oplatí vyjsť von nadýchať čerstvého vzduchu a nechať sa zahriať slnkom. Počasie je prekvapivo príjemné a obloha čistá, akoby sa november rozhodol, že si ešte na chvíľu požičia kúsok októbrového tepla.
Ako informuje portál iMeteo aj meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), o krásne a pokojné dni sa stará rozsiahla tlaková výš, ktorá svojím okrajom zasahuje až k nám od severovýchodu. Vďaka nej sa Slovensko môže pochváliť prevažne jasnou oblohou a teplejším vzduchom bez zrážok.
Hmla na chvíľu, slnko po celý deň
Vo štvrtok sa môžeme tešiť na jasné až polojasné počasie, len dopoludnia sa v nižších oblastiach objaví hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa miestami zdrží dlhšie. Po jej ústupe však čaká väčšinu Slovenska nádherný jesenný deň. Maximálne teploty dosiahnu +11 až +16 °C, pri pretrvávajúcej hmle bude o niečo chladnejšie, približne +8 °C.
Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota pohybuje okolo +9 °C. Vietor bude len slabý až mierny, na západe sa môže občas rozfúkať juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km/h, v nárazoch miestami do 50 km/h. Najteplejšími oblasťami zostanú Žilina, Martin, Bratislava a Trenčín, kde teplomer ukáže približne +14 až +16 °C. Na východe a severe Slovenska, vrátane Košíc, Prešova a Oravy, bude o niečo chladnejšie, okolo +10 až +12 °C.
Piatok zostane pokojný, len ráno bude chladné
Ani zajtrajšok neprinesie žiadne prekvapenie. Počasie bude pokračovať v podobnom duchu, tlaková výš sa udrží nad naším územím a opäť prinesie jasno až polojasno. V noci a nadránom sa však pripravte na hmlu alebo nízku oblačnosť, ktorá sa môže ojedinele udržať aj počas dopoludnia.
Najnižšie nočné teploty klesnú na +2 až -3 °C, v západných a svahových oblastiach bude o niečo teplejšie, približne +7 až +2 °C. Počas dňa sa vzduch znovu oteplí a maximálne teploty dosiahnu +11 až +16 °C, v oblastiach s pretrvávajúcou oblačnosťou +6 až +11 °C. Vietor zostane slabý, resp. bude bezvetrie, len na západe sa môže mierne rozfúkať.
Slnečné dni, ktoré stojí za to využiť
Týždeň sa pomaly blíži ku koncu, no počasie nám stále hrá do karát. Slovensko má pred sebou ešte niekoľko dní, ktoré prajú prechádzkam, výletom či prostej chvíli ticha na slnku. Kým príde skutočný november so svojou chladnou náladou, vychutnajte si túto pokojnejšiu, svetlejšiu tvár jesene naplno.
Nahlásiť chybu v článku