K miliónom mu chýbalo málo: Slovák vyhral stovky tisíc eur, jackpot stále rastie

Jednému Slovákovi sa podarilo trafiť výhru, o akej mnohí len snívajú. V utorkovom žrebovaní lotérie Eurojackpot, ktorú na Slovensku prevádzkuje spoločnosť TIPOS, získal viac ako 388 563 eur.
Ako uvádza samotná spoločnosť TIPOS, výherný tiket podal v Trnavskom kraji a zaplatil zaň 43 eur. Rozhodol sa pre systémovú stávku, ktorá mu výrazne pomohla zvýšiť celkový zisk.
Nezískal len jednu výhru
Okrem hlavnej výhry v druhom poradí si polepšil aj v ďalších výherných kategóriách. Práve vďaka tomu sa jeho celková suma ešte zvýšila. Rovnakú výšku výhry si odniesli aj hráči z Maďarska, zo Španielska a Švédska. Eurojackpot patrí medzi najpopulárnejšie lotérie v Európe a v poslednom období prináša úspech aj slovenským hráčom.
Hoci padli vysoké výhry, jackpot tentoraz odolal. V najbližšom žrebovaní sa tak bude hrať o 59 miliónov eur, čo môže opäť prilákať veľký záujem.
