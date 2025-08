Justin Timberlake sa podelil o zdrvujúcu správu: Fanúšikom sa priznal, že trpí vážnym ochorením

Nedávno sa na adresu Justina Timberlakea zosypala vlna kritiky po tom, ako koncert v Rumunsku nevyšiel práve podľa predstáv fanúšikov. Spevák sa ale na sociálnej sieti podelil o ťažké priznanie. Vysvetlil, čím si prechádza v zákulisí.

Spevák prehovoril o neľahkej diagnóze

Ako informuje The Guardian, Justin Timberlake sa na sociálnej sieti priznal, že trpí boreliózou, vážnou chorobou, ktorou sa zvyčajne človek nakazí po uhryznutí kliešťom. „Bojujem so zdravotnými problémami a bola mi diagnostikovaná borelióza, čo nehovorím preto, aby ste ma ľutovali, ale preto, aby som objasnil, čo sa deje v zákulisí,“ píše spevák.

Dodáva, že jeho situáciu pochopia najmä tí, ktorí sami s ochorením bojujú alebo majú blízkych, ktorí sa boreliózou nakazili. Život s týmto ochorením môže byť podľa neho neúprosne vyčerpávajúci, psychicky aj fyzicky. Diagnóza ho vraj spočiatku šokovala. No konečne chápe, prečo na pódiu neraz trpel obrovskými bolesťami, šialenou únavou a nevoľnosťou.

Timberlake príspevok uverejnil na konci vyše ročného turné, ktoré odštartoval v apríli 2024 po vydaní albumu Everything I Thought It Was. Fanúšikovia ale boli neraz nespokojní a jeho výkon na sociálnych sieťach ostro kritizovali.

Fanúšikovia mu vyjadrili obrovskú podporu

Spevák priznal, že čelil dileme, či turné predčasne ukončiť alebo ho dokončiť napriek chorobe. Dospel ale k záveru, že radosť, akú prinášajú jeho koncerty, pre neho znamená omnoho viac ako únava či bolesť. Nebol si istý, či vôbec chce o svojej diagnóze hovoriť, pretože vyrastal s presvedčením, že o takýchto veciach sa jednoducho verejne nehovorí. Snaží sa však vraj byť voči svojim fanúšikom čo najviac otvorený.

Fanúšikovia mu v komentároch vyjadrili obrovskú podporu. Píšu, že speváka vždy budú mať radi a budú ho podporovať, nech sa rozhodne pre akýkoľvek krok. Timberlake nie je prvou hviezdou, ktorá o tejto diagnóze prehovorila. Trpia ňou aj Avril Lavigne, Justin Bieber a Shania Twain. Borelióza sa môže okrem iného prejavovať horúčkou, zimnicou, ale aj bolesťami svalov a kĺbov. Symptómy môžu pretrvávať niekoľko mesiacov, ale aj rokov.