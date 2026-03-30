Jej výrobky poznajú mnohí Slováci, teraz je definitívne v konkurze. Tradícia známej firmy siaha do čias Baťu

K vlne krachov a konkurzov na našom trhu sa nedávno pridala ďalšia známa spoločnosť. Na Vulkan Partizánske, výrobcu gumárenských zmesí a obuvi, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Súd oficiálne rozhodol o začatí konkurzného konania koncom marca.
Návrh na konkurz vo februári podala samotná spoločnosť Vulkan Partizánske na Okresný súd v Trenčíne. 27. marca bolo voči spoločnosti oficiálne podľa registra predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní začaté konkurzné konanie. Znamená to, že v najbližších týždňoch bude správca konkurznej podstaty analyzovať majetok firmy a pravdepodobne pripravovať jeho predaj.
Strata významného zákazníka
Hlavným dôvodom problémov bol vývoj u významného zahraničného partnera. Firma reagovala na reštrukturalizáciu svojho dlhodobého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 % jej tržieb.
„Žiaľ, minulotýždňové prekvapivé oznámenie nášho dlhodobého a veľkého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb, o vyhlásení reštrukturalizácie uprostred rozpracovaných zákaziek donútilo manažment spoločnosti konať neodkladne a podať žiadosť o konkurz,“ uviedol vo februári generálny riaditeľ Lukáš Lacko podľa agentúry SITA.
V tom čase zároveň tvrdil, že spoločnosť sa pokúsi udržať časť výroby a existujúcich zákaziek aj počas konkurzného konania. Zároveň však priznal, že vývoj situácie u francúzskeho partnera zatiaľ nevie spoľahlivo predvídať.
„Budeme sa snažiť zachovať niektoré výroby a zákazky aj počas obdobia konkurzu, no zatiaľ nie sme schopní odhadnúť ďalší vývoj u nášho francúzskeho partnera,“ vyjadril sa po podaní návrhu Lacko.
Klesajúce tržby a dlhy
Zdalo sa pritom, že spoločnosti sa od roku 2020 darí. Tržby sa z v rokoch 2020 až 2022 zvýšili, z 9,45 milióna eur dosiahli 13,84 milióna eur v roku 2022. V roku 2024 to však bolo už iba 5,69 milióna a spoločnosť uzavrela finančný rok v strate vo výške 852 658 eur. Aj napriek tomu vedenie spoločnosti začiatkom roka 2026 hovorilo o stabilizácii.
„Po kritických rokoch počas pandémie COVID-19 a následnej energetickej kríze, ktorá spôsobila zánik celej jednej produktovej rady – výroby gumenej obuvi – a po zmene štruktúry výroby, sa nám v roku 2025 konečne podarilo stabilizovať situáciu a zaznamenať zlepšenie obchodných a finančných parametrov,“ dodal Lukáš Lacko.
Zároveň má spoločnosť aj značné dlhy. Na odvodoch do Sociálnej poisťovne dlží 47 834,94 eura, na dani ďalších 10 676,59. Treba dodať, že kompletné dlhy spoločnosti budú známe čoskoro. Je teda možné, že toto číslo narastie.
Spojená s legendou
Spoločnosť Vulkan Partizánske pôsobí na trhu už od roku 1939, keď vznikla ako súčasť spoločnosti Baťa. Zameriava sa najmä na výrobu gumovej obuvi, lisovanej a lepenej obuvi, ako aj na produkciu gumárenských zmesí, podošiev a ďalších polotovarov.
V roku 2010 spoločnosť výrazne rozšírila svoje aktivity, keď najprv prevzala výrobný areál a technológie tradičného obuvníckeho podniku Novesta a následne v marci toho istého roka získala aj samotnú značku Novesta v rámci dražby.
Okrem tradičnej obuvníckej výroby ponúka aj široké spektrum služieb v oblasti spracovania materiálov, ako je miešanie a vývoj gumových zmesí, lisovanie, rezanie textilu či priemyselné šitie.
