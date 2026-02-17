Známy slovenský zamestnávateľ hlási veľké problémy: Pre nečakané komplikácie vyhlásil konkurz

Foto: Google Maps

Roland Brožkovič
SITA
Spoločnosť zároveň deklaruje snahu zachovať časť výrobných programov.

Spoločnosť Vulkan Partizánske, tradičný výrobca gumárenských zmesí, polotovarov a obuvi, požiadal príslušný súd o vyhlásenie konkurzu. Po sérii krízových rokov počas pandémie COVID-19, a najmä po prudkom náraste cien energií spôsobenom energetickou krízou po začiatku vojny na Ukrajine, sa spoločnosť snažila stabilizovať svoje podnikanie.

Rok 2025 priniesol stabilizáciu počtu zákazníkov aj produktového portfólia, avšak situácia sa stala neudržateľnou po vyhlásení reštrukturalizácie jej najväčšieho zákazníka. „Po kritických rokoch počas pandémie COVID-19 a následnej energetickej kríze, ktorá spôsobila zánik celej jednej produktovej rady – výroby gumenej obuvi – a po zmene štruktúry výroby, sa nám v roku 2025 konečne podarilo stabilizovať situáciu a zaznamenať zlepšenie obchodných a finančných parametrov,“ uviedol generálny riaditeľ Lukáš Lacko.

Prekvapivé oznámenie

„Žiaľ, minulotýždňové prekvapivé oznámenie nášho dlhodobého a veľkého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb, o vyhlásení reštrukturalizácie uprostred rozpracovaných zákaziek, donútilo manažment spoločnosti konať neodkladne a podať žiadosť o konkurz,“ dodal.

Spoločnosť, ktorá vznikla v 90. rokoch odčlenením od pôvodného podniku ZDA a dlhodobo patrila medzi stabilných hráčov v gumárenskom a obuvníckom priemysle, zároveň deklaruje snahu zachovať časť výrobných programov aj existujúce zákazky počas konkurzného konania.

„Budeme sa snažiť zachovať niektoré výroby a zákazky aj počas obdobia konkurzu, no zatiaľ nie sme schopní odhadnúť ďalší vývoj u nášho francúzskeho partnera,“ doplnil Lacko. Ďalšie kroky spoločnosti budú závisieť od priebehu konkurzného konania a od vývoja situácie u kľúčového obchodného partnera. Vedenie firmy bude o ďalšom postupe priebežne informovať.

