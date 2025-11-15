Jej odpoveď vás odrovná. Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, čo ju dokáže vytočiť, v tejto situácii ju vynervuje hocičo

Mamička adoptívneho synčeka Maxíka pôsobí vždy terapeuticky a veľmi pokojne. Už neraz si vypočula na svoju osobu, ako ju mnohí veľmi radi počúvajú a ako to má v hlave usporiadané. Napriek tomu predsa len existuje situácia, ktorá ju dostane do vývrtky a zvýši jej tlak.
Nedávno zavítala Adela Vinczeová do relácie Closer Talks, v ktorej zazneli moderátorkine zaujímavé pohľady a názory na rôzne témy, vrátane informácií zo súkromia. Aj ona je len človek a hoci jej prítomnosť vyvoláva príjemný dojem a neskutočný pokoj, občas sa vyskytne okamih, ktorý ju nahnevá.
Negatívne komentáre ju nevytáčajú
Kritika a „hejty“ však s ňou nič nerobia. „Chápem tých ľudí. Musím sa priznať, že aj ja niekedy cítim v sebe nejaké náznaky, nechcem to nazvať, závisti alebo niečoho, keď sa človek začne porovnávať. Lebo sme v takej porovnávacej spoločnosti a hoci som toho veľa dokázala a mohla by som byť spokojná, tak viem sa vžiť do človeka, ktorý sa cíti frustrovaný, nevidený, nepočutý a ten samozrejme mne ako videnej, počutej musí nejak naložiť. Rozumiem tomu človeku. Takže to ma nevytáča,“ dodala moderátorka tolkšou Trochu inak.
Ako ďalej doplnila, záleží od toho, v akej je momentálne nálade a ako sa cíti celkovo.
„To, čo ma dokáže vynervovať, sú okolnosti a vždy to potrebuje svoju živnú pôdu, to vynervovanie. Takže potrebujem byť na to s energiou dole, potrebujem byť nejako vyčerpaná psychicky, fyzicky a potom ma vynervuje hocičo. Potom som normálne chodiaci Hugh Grant, ktorý neviem, či si videla videá…“ poznamenala Adela o hercovi, ktorý podľa portálu Huffpost bojoval počas kariéry s nervozitou, úzkosťou a trémou.
