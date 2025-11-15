Jej odpoveď vás odrovná. Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, čo ju dokáže vytočiť, v tejto situácii ju vynervuje hocičo

Foto: Instagram (viktorvincze)

Jana Petrejová
Vtedy je jeden veľký uzlíček nervov.

Mamička adoptívneho synčeka Maxíka pôsobí vždy terapeuticky a veľmi pokojne. Už neraz si vypočula na svoju osobu, ako ju mnohí veľmi radi počúvajú a ako to má v hlave usporiadané. Napriek tomu predsa len existuje situácia, ktorá ju dostane do vývrtky a zvýši jej tlak. 

Nedávno zavítala Adela Vinczeová do relácie Closer Talks, v ktorej zazneli moderátorkine zaujímavé pohľady a názory na rôzne témy, vrátane informácií zo súkromia. Aj ona je len človek a hoci jej prítomnosť vyvoláva príjemný dojem a neskutočný pokoj, občas sa vyskytne okamih, ktorý ju nahnevá.

Negatívne komentáre ju nevytáčajú

Kritika a „hejty“ však s ňou nič nerobia. „Chápem tých ľudí. Musím sa priznať, že aj ja niekedy cítim v sebe nejaké náznaky, nechcem to nazvať, závisti alebo niečoho, keď sa človek začne porovnávať. Lebo sme v takej porovnávacej spoločnosti a hoci som toho veľa dokázala a mohla by som byť spokojná, tak viem sa vžiť do človeka, ktorý sa cíti frustrovaný, nevidený, nepočutý a ten samozrejme mne ako videnej, počutej musí nejak naložiť. Rozumiem tomu človeku. Takže to ma nevytáča,“ dodala moderátorka tolkšou Trochu inak.

Ako ďalej doplnila, záleží od toho, v akej je momentálne nálade a ako sa cíti celkovo.

„To, čo ma dokáže vynervovať, sú okolnosti a vždy to potrebuje svoju živnú pôdu, to vynervovanie. Takže potrebujem byť na to s energiou dole, potrebujem byť nejako vyčerpaná psychicky, fyzicky a potom ma vynervuje hocičo. Potom som normálne chodiaci Hugh Grant, ktorý neviem, či si videla videá…“ poznamenala Adela o hercovi, ktorý podľa portálu Huffpost bojoval počas kariéry s nervozitou, úzkosťou a trémou.

Ako je na tom s trémou?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac