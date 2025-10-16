Jej odpoveď mnohých odrovná. Marianna Ďurianová vyšla s pravdou von a priznala, kto bol pre ňu vždy veľkým vzorom

Nedávno sa konala zaujímavá udalosť, ktorou bol krst nového albumu skupiny Banket s názvom Slovenská strela. Mnohé známe tváre, ktoré si to nenechali ujsť, odrazu zalovili v pamäti a na chvíľu sa premiestnili do minulých čias plných nostalgie. Richard Müller po 40 rokoch oprášil legendárny slovenský hit Banket, pričom aj Marianna Ďurianová si zaspomínala a prezradila nečakanú vec.
Po dlhých rokoch sa rozhodla skupina Banket, ktorú mnohí považujú za priekopníka syntetizátorovej a elektronickej populárnej hudby na Slovensku, pre veľký hudobný počin. Srdcia fanúšikov zajasali a oni ostali v nemom úžase po vydaní spomínaného albumu, v ktorom sa o texty skladieb postaral Richard Müller, ako informoval Koktejl.
Má krásne spomienky
Na krst prišla aj moderátorka Marianna Ďurianová, ktorá si veľmi dobre pamätá na hudobnú skupinu Banket. Ako priznala, jej spomienka na ňu je veľmi intenzívna, hoci to už bolo dávno. „Ja som vyrastala na tejto muzike a Richard bol taká ikona a stále je, samozrejme. Inak sme to vnímali v tom čase ako dnes a ja som šťastná, že sa toto dielko udialo opäť. Že opäť existuje nejaký ďalší Banket,“ dodala s nadšením.
Moderátorka zdôraznila krásne spomienky z tínedžerských čias. Zvykne si dokonca spievať jeho známy hit Po schodoch či Tatramatky ródeo, pod ktoré sa podpísal známy spevák. Ako je podľa nej možné, že sa už desaťročia drží na výslní? „On je výnimočný zjav, výnimočný hlas, výnimočná myseľ a kombinácia týchto faktorov z neho robí človeka, ktorý je výnimočný 25 rokov,“ povedala Marianna o Richardovi.
