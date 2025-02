Jej hlas poznajú všetci: Zomrela legendárna speváčka, podarilo sa jej prekonať rekord, trpela zákerným ochorením

V pondelok naposledy vydýchla Roberta Flack, speváčka a klaviristka, držiteľka ceny Grammy, ktorej hudobný štýl v skladbách „Killing Me Softly with His Song“, „The First Time Ever I Saw Your Face“ a ďalších hitoch z nej urobil jednu z najlepších umelkýň 70. rokov.

Ako informuje The Hollywood Reporter, speváčka Roberta Flack mala 88 rokov. „Zomrela pokojne, obklopená svojou rodinou. Roberta prekonávala hranice a rekordy,“ vyhlásili jej zástupcovia. Koncom roka 2022 sa verejnosť dozvedela, že trpí zákernou chorobou ALS a už viac spievať nebude. V roku 2016 ju tiež zasiahla mŕtvica.

Stala sa prvou umelkyňou, ktorá získala Grammy za nahrávku roka v niekoľkých po sebe nasledujúcich rokoch, a to s podmanivou skladbou „First Time Ever I Saw Your Face“ v roku 1973 a „Killing Me Softly With His Song“ v roku 1974. (Billie Eilish tento úspech zopakovala v rokoch 2020 a 2021.). Druhú cenu Grammy získala v roku 1973 za pieseň „Where Is the Love“.

V roku 1974 sa opäť dostala na vrchol rebríčka vďaka skladbe „Feel Like Makin‘ Love“, ktorá jej získala tri zo 14 nominácií na Grammy. V roku 2020 získala cenu Grammy za celoživotné dielo.