Jeho želanie prekvapí fanúšikov. Spevák z No Name prezradil, čo si praje na Vianoce, je to však nesplniteľné

Keď padne reč na vianočné priania, väčšina umelcov spomenie viac oddychu, rodinu a pokojné dni bez stresu. Igor Timko zo skupiny No Name však celkom zaskočil, jeho želanie pod vianočný stromček nie je o darčekoch a iných materiálnych veciach či koncertoch.
Rád by mal niečo, čo má nevyčísliteľnú hodnotu. Patrí to totiž do kategórie túžob, ktoré presahujú bežné predstavy o sviatkoch. Želanie speváka Igora Timka zaznelo pri príležitosti konania charitatívneho galavečera Noc nádejí, ktorého bol súčasťou. Topky ho vyspovedali o projekte, no taktiež aj o sile sviatkov a netradičnom darčeku, ktorý by si chcel dopriať.
Zaujímavý zvyk v rodine
V sobotu STVR odvysielala galavečer plný silných príbehov a hudobných vystúpení. Spevák zo skupiny No Name je veľmi rád, že mohol aj tento rok účinkovať v relácii Noc nádejí. „Samozrejme, keď aj kapela môže pomôcť tým, čo to potrebujú, aj nám to pomáha, keď sme v týchto reláciách, pretože sa trošku vrátime na zem z toho nášho bublinkového sveta. Je to obojsmerný šíp, aj nám to pomôže aj im,“ uviedol Igor Timko.
Blížia sa vianočné sviatky a spolu s nimi aj obdobie, ktoré v nás prebúdza nostalgiu, radosť aj jemný predvianočný zhon. Umelec si užíva sviatky v kruhu tých najbližších, lebo oni sú preňho základom života. Aj preto majú zaužívanú jednu vec, ktorú dodržiavajú.
„Sme veľká rodina. To znamená, že, s bratmi máme takú dohodu, že nikdy nesmú byť naši rodičia doma sami. Takže keď je niekto v Tatrách, tak normálne cestuje na Štedrý večer Ježiško a Timkovci,“ povedal s úsmevom spevák a pokračoval: „Takže sa vrátime do Košíc, najeme sa a utekáme na svoje štácie. Úplný pokoj to nebude… Ale jasné, keby bol sneh, bolo by to nádherné, ale asi tá rodina je najviac.“
