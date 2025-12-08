Jednoduchá, no silná: Beáta Dubasová vyšla s pravdou von, čo je jej životnou túžbou, mnohých tým dojme

Slovenská speváčka, ktorú preslávili hity Účesy a Sme také, aké sme, zažila toho v živote veľmi veľa. Roky plné vystúpení, osobných zvratov a skúseností ju zjavne naučili vážiť si maličkosti. Svedčí o tom životná túžba, ktorú vyslovila pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov.
Doteraz si Beáta Dubasová pamätá na obdobie, keď bola vo svojej kariére na výslní. Písal sa rok 1987 a speváčke vyšiel prvý album. „Vtedy som už mala pár prvých hitov, napríklad Účesy, Maznáčik a dostala som od vydavateľstva Opus možnosť nahrať svoju prvú vinylovú LP,” uviedla pre Šarm.
Prezradila najlepšie obdobie v kariére
Ako ďalej priznala, za úspech vďačí hlavne jednej osobe a legende v jednom, ktorá už, bohužiaľ, nie je medzi nami. „Mala som šťastie, že Vašo Patejdl, ktorý odišiel z Elánu, mal čas, a vtedy vznikli tie najväčšie hity ako Sme také, aké sme či Dievča z reklamy. Takže to bolo asi moje naj obdobie, lebo som ani nemohla uveriť tomu, že držím v ruke svoju platňu,“ poznamenala Beáta, ktorá má doma odložené všetky svoje platne.
„Z každého albumu mám pár kusov v archíve. Dnes už ich zbiera aj môj syn,“ doplnila. Nasledovali obdobia plné koncertov, ktoré sa striedali s tými pokojnejšími. Ako sama dodala, potrebuje striedanie, nedá sa byť celé roky len stále hore. „Po hektickom živote musím mať trošku útlm, byť sama so sebou a navnímať nové podnety života. Potom mám opäť chuť priniesť nejakú novú pesničku alebo album,“ ozrejmila.
Väčší pokoj ju zrejme čaká na Vianoce, kedy sa mnohí aspoň na pár dní zastavia a spomalia. Čo sa týka speváčky, sviatky nie sú pre ňu o materiálnych a drahých darčekoch. Jej vianočné prianie je oveľa hlbšie – také, ktoré dokáže pochopiť každý, kto si v živote prešiel ťažkým obdobím.
