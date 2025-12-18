Jeden z veľkých festivalov ustúpil: Obľúbený Lovestream dostal nový dátum, niektorí ľudia zúria

Lístky zakúpené s predošlým dátumom zostávajú v platnosti.

Iba pred pár mesiacmi sme písali o tom, že slovenských festivalových fanúšikov čaká v lete náročné rozhodnutie. Dva obľúbené festivaly, Grape a Lovestream, sa totiž mali konať v rámci toho istého víkendu. Teraz je ale všetko inak a jeden z organizátorov ustúpil.

Organizátor Lovestreamu totiž na sociálnej sieti oznámil, že festival sa presúva a letisko vo Vajnoroch otvorí svoje brány 7. až 9. augusta 2026. Lístky zakúpené s predošlým dátumom zostávajú v platnosti.

Nie všetci sa tešia

Grape Festival 2026 sa bude konať v pôvodnom termíne od 14. do 15. augusta 2026 na letisku v Trenčíne. Práve organizátori tohto festivalu dávnejšie zverejnili vyjadrenie, v ktorom vysvetľovali okolnosti vzniku kolízie. Tvrdia, že hneď po skončení minulého ročníka dali Lovestreamu vedieť, kedy sa plánuje konať ročník 2026.

Nie všetci sú však z tejto zmeny nadšení. V komentároch sa objavili aj ľudia, ktorí už mali spravené plány či zarezervované ubytovanie, a teraz to budú musieť zmeniť. „Takže môžem hľadať nové ubytko, lebo usporiadatelia si menia dátumy ako sa im zachce,“ sťažoval sa jeden z nich.

