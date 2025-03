Je zle a bude ešte horšie: Naše peňaženky zaplačú, ceny pôjdu hore. Priplácame si takmer za všetko

Inflácia vo februári dosiahla 3,8 %. Ako uviedol Štatistický úrad SR, naďalej ju ovplyvňovali zmeny sadzieb DPH a aj daň z cukru v nealko nápojoch. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb zvýšili o 0,4 %.

„Inflácia sa vo februári vyvíjala mierne nad našimi očakávaniami,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Ako uviedol analytik Národnej banky Slovenska Branislav Karmažin, ceny potravín pokračovali v raste. Prispieva k tomu podľa neho najmä rýchly rast cien olejov, tukov, základných výrobkov z mlieka.

Viacero faktorov

„Vývoj nákladových vstupov sa postupne začal obracať a čoraz vyššie náklady sa začali prejavovať v zrýchľovaní tempa rastu cien priemyselných výrobcov potravín pre domáci trh. Prispieva k tomu aj rast cien agrokomodít a výrobných cien v poľnohospodárstve,“ povedal Karmažin.

Počas roka by mohol byť medziročný rast cien potravín podľa Kočiša pozvoľný, pričom nižšia DPH na potraviny bude rast cien potravín do istej miery ďalej tlmiť. Do cien sa naďalej podľa Kočiša prenášajú mzdové nároky zamestnancov, ktorým praje aj napnutý trh práce. V poslednom štvrťroku 2024 bolo možné vidieť spomalenie tempa rastu nominálnych miezd, preto bude tento vplyv postupne slabnúť.

Napriek nižšej DPH rástli výraznejšie ceny v kategórií reštaurácií a hotelov o 7,6 %, pričom rast cien tu potiahli najmä stravovacie služby. Ceny z kategórie bývania a energií sa vo februári medziročne zvýšili o 2,7 %, dvojciferne rástli ceny pri dodávke vody. Ceny energií stúpli vo februári o 1,6 %.

„Pod tento vývoj sa podpísalo najmä plošné zastropovanie cien energií pre domácnosti,“ informoval Kočiš. Naopak, rast cien tlmil vývoj pohonných hmôt. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák predpokladá, že zdražovanie, aj pod vplyvom novej transakčnej dane, by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Navyše, na ceny potravín by aj počas zvyšku roka mohli podľa neho pôsobiť externé faktory.

Ceny porastú rýchlejšie

A to najmä ak sa zimné sucho v našom regióne premietne aj do nižšej úrody, či produkcie v živočíšnej výroby. „V nasledujúcich mesiacoch očakávame mierne zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien tesne nad 4 %,“ hovorí Koršňák. Inflácia by aj pod vplyvom vyššej porovnávacej bázy podľa neho mala začať pomaly spomaľovať od leta, no bude sa držať blízko 4 %.

„V priemere za celý rok by tak mala podľa našich odhadov dosiahnuť 4,1 %,“ povedal Koršňák. Kočiš očakáva, že inflácia v národnej metodike sa v priemere roka bude pohybovať tesne pod úrovňou 4 %. V nasledujúcich mesiacoch očakáva, že miera medziročnej inflácie bude ešte rásť, pričom kulminovať by mohla v letných mesiacoch.

„Nadpriemerný rast cien v eurozóne tlačia najmä konsolidačné opatrenia, pričom počas najbližších mesiacov sa do cien budú prenášať aj efekty novej transakčnej dane. Výraznejšiemu rastu cien zabránilo plošné stropovanie cien energií pre domácnosti, čo však na jednej strane dodatočne zaťažilo štátny rozpočet a zároveň posunulo zreálnenie cien energií v čase,“ uzavrel Kočiš.