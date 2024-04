Je to tu: Na Slovensko sa dovalil silný dážď, ochladilo sa o 15 stupňov. Najväčšie škody nastanú, keď udrú mrazy

Ako informuje portál iMeteo, po extrémnych teplách teraz prišli búrky, výdatné dažde a ochladenie. Posledné dni sme boli zvyknutí na teploty, ktoré sa blížili k 30 stupňom. Teraz máme priemernú dennú teplotu 10 stupňov a bude len klesať.

Veľmi silné búrky včera sužovali územie Rakúska, no blížili sa aj k Slovensku. V niektorých oblastiach mohli vznikať aj supercely a krúpy s rozmermi až do 2 centimetrov. Najsilnejšie búrky boli v južných častiach Slovenska a na severe Maďarska. Búrky budú postupne postupovať od juhu k východu. Vyskytnúť sa môže aj silný vietor. Ten ste mohli pocítiť už včera, tesne predtým, ako sa rozpršalo.

Počas noci sa našťastie situácia upokojila a nedošlo k vážnejším javom. Dnešný deň však bude sprevádzaný búrkami, zamračeným počasím a chladným vetrom. Vo vysokých polohách sa môže objaviť aj sneženie. Ako ďalej informuje iMeteo, utorok nám prinesie výrazné ochladenie, najvyššia denná teplota dosiahne +6 °C až +11 °C, na juhu a východe väčšinou +11 °C až +16 °C. Na horách vo výške 1 500 m n. m. očakávame okolo -1 °C a sneženie od 1 100 m n. m.

Vo viacerých okresoch platí v utorok výstraha pred dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Výstraha platí pre Nitriansky kraj s výnimkou okresov Komárno a Šaľa. Na dážď upozorňujú meteorológovia aj v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Partizánske, Prievidza a Turčianske Teplice.

Lokálne sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 15 až 20 milimetrov. V Nitrianskom kraji a Partizánskom platí výstraha do poludnia. Zvyšné výstrahy vydal SHMÚ do 15.00 h.

„Celý deň bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky. Podvečer si však od búrlivého počasia vydýchneme, keďže zrážok by malo postupne ubúdať“, informujú.

Čo však nie je potešujúca správa, príjemné teploty sa tak skoro nevrátia. Do konca týždňa bude daždivo, zamračené a teploty budú ešte klesať. Na niektorých miestach sa môžu objaviť aj mrazy, ktoré by cez víkend mali dosiahnuť aj -6 stupňov Celzia. Problémom budú najmä pre ovocinárov, záhradkárov a poľnohospodárov. Oteplenie nemôžeme očakávať ani v ďalšom týždni, no o tom vás bližšie budeme informovať nasledujúce dni.