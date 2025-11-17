Je to preňho zbytočné a považuje to za trápenie. Úprimné priznanie herca z Oteckov o darčekoch, ktoré mnohých prekvapí

Foto: Instagram.com/brano.deak, TV Markíza

Jana Petrejová
Zatiaľ čo iní to majú radi, Braňo Deák to odmieta.

Známy slovenský herec, ktorý bol súčasťou štvorlístka, ktorý spolu s ním vytvorili v seriáli Oteckovia Filip Tůma, Vladimír Kobielsky a Marek Fašiang, mal nedávno sviatok. Narodeniny sa automaticky spájajú s oslavami, a taktiež s darčekmi, na ktorých však umelcovi vôbec nezáleží. Skôr je preňho prvoradé niečo úplne iné a je aspoň vidieť, ako má nastavený rebríček životných priorít. 

Hoci darček každého poteší, zdá sa, že jemu vôbec nevadí, ak by žiadny nedostal. „Ja nie som veľmi na darčeky. Mám rád, keď sme spolu ako rodina, a to sa nám, našťastie, veľmi pekne darí,“ priznal pre Šarm Braňo Deák, u ktorého aj Vianoce budú zrejme v podobnom duchu.

Radšej dohaduje darčeky v predstihu

Aj keď darčeky radšej dáva než dostáva, expertom je na to jeho manželka. „Čo sa týka obdarúvania, v tomto je maniačka moja žena Laďka, ona to miluje. Chystať veci. Ja darčeky, samozrejme, zháňam tiež, ale na moju ženu rozhodne nemám, pretože ona je v tomto naozaj špeciálna a jedinečná,“ dodal herec, ktorý zároveň prezradil zaujímavú vec.

Podľa jeho slov nemá príliš v láske nečakané prekvapenia, aj preto sa s manželkou dopredu postupne dohadujú, plánujú a zháňajú darčeky.

„My si tie darčeky počas roka zbierame. Keď sa jej niečo páči, poviem, poďme do toho teraz a máme nachystané. Čiže za mňa je toto najlepšia forma, pretože prekvapovať niekoho niečím, čo možno nie je potrebné, je vlastne trochu zbytočné. Pre mňa je to trošku aj trápenie a nakoniec to nemusí byť ani to pravé,“ poznamenal Braňo, ktorého postava rozvodového právnika Alexa v Oteckoch patrila k stálym postavám od úplneho začiatku.

Je za racionálnu dohodu

