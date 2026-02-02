Je to inak, ako ste si mysleli: Vedci zisťovali, prečo delfíny plávajú pred loďami

Matej Mensatoris
Delfíny to môžu robiť z viacerých dôvodov.

Je možné, že ste toho boli svedkami a ak aj nie, pravdepodobne ste to už videli vo filmoch alebo v prírodopisných dokumentoch. Delfíny zvyknú plávať pred loďami, pričom je zrejmé, že to robia zámerne. Ale prečo to vlastne robia? 

Nie je to žiadna novinka

Delfíny si plavby pred loďami „užívajú“ už dlhé stáročia. Ako píše Encyclopaedia of Marine Mammals, už aj dávni Gréci opisovali delfíny a ich plavbu pred loďami.

Ako ďalej informuje IFL Science, ide najmä o delfíny skákavé (Tursiops truncatus), ktoré sú možno najbežnejším druhom delfínov, ktoré takto plávajú pred loďami a možno ich pozorovať aj pri rôznych turistických atrakciách. Štúdia z roku 2009 zaznamenala 201 skupín delfínov a autori zistili, že plavba pred loďou by mohla súvisieť so znižovaním energetického výdaja na plávanie, hoci aj samotní autori si myslia, že to nebude jediný dôvod a píšu, že najpravdepodobnejším prvkom tohto správania je hra.

Foto: Pixabay

Štúdia tiež opisuje, že správanie delfínov ovplyvňuje tiež typ a aktivita plavidla, a tiež stav motora.

Asi sa hrajú

Iná štúdia, tentoraz z roku 2014, zistila, že aj samotná oblasť môže ovplyvňovať toto správanie delfínov, pričom autori predpokladajú, že to delfíny robia kvôli stratégii hľadania potravy v oblastiach s väčším počtom rýb. Aj tu ale autori navrhovali, že môže ísť aj o formu hry.

Mimochodom, delfíny takéto niečo nerobia iba pred loďami, ale aj pred žralokmi obrovskými, uvádza ďalšia štúdia. Aj tu sa uvažuje nad stratégiou lepšieho lovu, no opäť sa odvolávajú aj na prvok hry.

Všetky tieto štúdie hovoria, že delfíny môžu mať prospech z hľadania potravy, ale plávanie pred loďou im môže poskytovať aj šetrenie energie pri presunoch. Keďže však tieto morské cicavce sú mimoriadne inteligentné, spoločenské a najmä zvedavé zvieratá, to, že by plávali pred loďami len pre zábavu, je veľmi pravdepodobné.

