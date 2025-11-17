Je bez chlapa, no lásky má dosť. Diana Mórová úprimne prehovorila o vzťahoch, ale aj o tom, čo ľuďom najviac chýba

Foto: Instagram (dianamorova_official, tvjoj)

Frederika Lyžičiar
O lásku v jej živote rozhodne núdza nie je.

Láska je téma, ktorá sprevádza každého z nás a často o nás prezradí viac, ako by sme možno čakali. Diana Mórová síce svoje súkromie neotvára často, no v otázkach citov pôsobí ako človek, ktorý vie pomenovať to podstatné.

Pre magazín Koktejl odhalila, ako dnes uvažuje o láske, odkiaľ čerpá vnútornú rovnováhu a čo ju v osobnom živote posúva vpred. Napriek tomu, že oficiálne pôsobí ako žena, ktorá stojí prevažne sama za sebou, aj sama pociťuje dostatok podpory a náklonnosti, hoci ju zvyčajne neventiluje smerom k verejnosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @larisa_mizigar

Má v živote dosť lásky, aj keď to tak navonok nepôsobí

Mórová sa javí navonok ako výrazná a temperamentná osobnosť, ktorá si v živote prešla rôznymi fázami, no napriek tomu nepociťuje nedostatok citov. Mórová o tom hovorí vecne a úprimne: „Áno, lásky mám dosť. Ale to nemôžem tvrdiť s úplnou istotou, lebo viete, láska sa mení, prichádza a odchádza. Ale zatiaľ – áno, mám jej dosť.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)


V súkromí sa najčastejšie objavuje po boku svojho syna Quida, ktorého vychováva s bývalým partnerom Jurajom Mokrým. Mužské objatia či drobné prejavy priazne z okolia sú však podľa nej dostatočným dôkazom, že život bez oficiálneho partnera nemusí byť prázdny.

Ako vyzerá láska podľa Diany Mórovej

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac