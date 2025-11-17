Je bez chlapa, no lásky má dosť. Diana Mórová úprimne prehovorila o vzťahoch, ale aj o tom, čo ľuďom najviac chýba

Láska je téma, ktorá sprevádza každého z nás a často o nás prezradí viac, ako by sme možno čakali. Diana Mórová síce svoje súkromie neotvára často, no v otázkach citov pôsobí ako človek, ktorý vie pomenovať to podstatné.
Pre magazín Koktejl odhalila, ako dnes uvažuje o láske, odkiaľ čerpá vnútornú rovnováhu a čo ju v osobnom živote posúva vpred. Napriek tomu, že oficiálne pôsobí ako žena, ktorá stojí prevažne sama za sebou, aj sama pociťuje dostatok podpory a náklonnosti, hoci ju zvyčajne neventiluje smerom k verejnosti.
Má v živote dosť lásky, aj keď to tak navonok nepôsobí
Mórová sa javí navonok ako výrazná a temperamentná osobnosť, ktorá si v živote prešla rôznymi fázami, no napriek tomu nepociťuje nedostatok citov. Mórová o tom hovorí vecne a úprimne: „Áno, lásky mám dosť. Ale to nemôžem tvrdiť s úplnou istotou, lebo viete, láska sa mení, prichádza a odchádza. Ale zatiaľ – áno, mám jej dosť.“
V súkromí sa najčastejšie objavuje po boku svojho syna Quida, ktorého vychováva s bývalým partnerom Jurajom Mokrým. Mužské objatia či drobné prejavy priazne z okolia sú však podľa nej dostatočným dôkazom, že život bez oficiálneho partnera nemusí byť prázdny.
