Je ako z minulého storočia. Na speváčku Kristínu sa zvalila lavína posmeškov, podľa ľudí spravila riadny krok vedľa

Talentovaná speváčka koncertuje a naďalej tvorí hudbu. Pred niekoľkými dňami svojich fanúšikov potešila skvelou správou, ktorú zverejnila na sociálnej sieti a oznámila im, že sa môžu tešiť na jej novú skladbu. Avšak potom, čo sa podelila o krátku ukážku z videoklipu, mnohým zamrzol úsmev na tvári.
Rozvírila zaujímavú diskusiu. Reč je o Kristíne Pelákovej, známej pod umeleckým menom Kristína, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti vďaka reprezentácii Slovenska na súťaži Eurovision Song Contest 2010 a skladbami ako „Horehronie“ či „Ta ne“. Zatiaľ čo ona sa len chcela pochváliť a ukázať priaznivcom, ako bude vyzerať jej videoklip k novej piesni, nečakala, čo tým spôsobí.
Fanúšikovia sú v šoku
Kristína nedávno vydala novú pieseň s názvom „Príde taký deň“, na ktorej sa podieľal známy textár a spisovateľ Kamil Peteraj. Aktuálne je dostupná na rôznych digitálnych platformách vrátane Spotify a Youtube. V týchto dňoch fanúšikovia počuli nielen znenie pesničky, ale mali možnosť pozrieť si krátku ukážku z videoklipu. „Vizuál k 2. slohe a refrénu,“ napísala speváčka k videu na Instagrame.
Ťažko však povedať, či vizuál jej priaznivcov skutočne potešil. Kristínu totiž zahrnuli nelichotivými komentármi a reakciami, ktoré jej zrejme nevyčarujú úsmev na tvári. Podľa ich slov to bol krok vedľa a z videoklipu majú pocit, akoby bol natočený pred mnohými rokmi. „Wow, na rok 2001 brutálne,“ napísal ironicky fanúšik, ktorý neskrýval rozčarovanie. „Jééj, sme naspäť v roku 2005,“ pridala sa k nemu fanúšička.
„Potrebuješ lepšie videá,“ zareagoval ďalší. „Máte krásny hlas, ale dosiahli ste len to, že si z vás budú robiť žarty. Ako naozaj videoklip z roku 1999 a text pesničky tiež nič extra. Veľká škoda, lebo máte na viac. Neberte to v zlom, skôr ako motiváciu k budúcej tvorbe,“ uviedla jedna žena.
