Jazda pod vplyvom drog sa jej nevyplatila: Vodička narazila do policajného auta priamo na križovatke

Dana Kleinová
Predpokladá sa, že vodička šla na červenú.

V Banskej Bystrici došlo k nehode, súčasťou ktorej boli aj miestni policajti. Žena, ktorá bola údajne pod vplyvom drog, mala do ich auta naraziť priamo na križovatke. Polícia zverejnila video z incidentu na sociálnej sieti. 

Policajný zbor v Banskej Bystrici zverejnil zábery z nehody, ku ktorej došlo na svetelnej križovatke na Štefánikovom nábreží v Banskej Bystrici. Na základe informácií z doterajšieho objasňovania nehody, príčinou zrážky malo byť nedanie prednosti policajnému autu. Dopravná nehoda je stále v štádiu objasňovania.

Nedala prednosť

Predpokladá sa, že vodička prechádzajúca križovatkou v smere na Brezno nerešpektovala svetelnú signalizáciu a do križovatky vošla na červenú. Vozidlo polície prechádzalo v tom čase križovatkou v smere od Kapitulskej ulice na ulicu 9. Mája, pričom došlo k zrážke.
Pri nehode sa, našťastie, nikto vážne nezranil.

Dychová skúška u vodiča služobného vozidla polície bola s negatívnym výsledkom. Avšak v prípade 43-ročnej vodičky osobného auta Škoda Octavia, ktorá bola taktiež podrobená dychovej skúške, síce bola prítomnosť alkoholu vylúčená, no  pri orientačnom teste na omamné a psychotropné látky sa u nej zistila prítomnosť drog – amfetamínu a metamfetamínu.

Polícia nehodu naďalej vyšetruje.

