Neplatia ma, aby som si blokovala tovar: Slováci prezradili, prečo ich hnevajú samoobslužné pokladnice

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Slovenskom v posledných dňoch rezonuje téma samoobslužných pokladníc.

V mnohých reťazcoch si dnes človek môže vybrať, či bude čakať v rade pri bežnej pokladnici, alebo sa vyberie k tej samoobslužnej a tovar si nablokuje sám. Niektorí Slováci ale samoobslužné pokladnice odmietajú používať a vysvetľujú svoje dôvody.

„Nie som na brigáde, som zákazník“

Ako sme vás nedávno informovali, samoobslužné pokladnice majú ľuďom uľahčiť život, no niektorí ich vnímajú ako zlo. Prekáža im, že si musia sami blokovať tovar a na sociálnych sieťach sa šíril plagát vytvorený umelou inteligenciou, ktorý hlásal „nie som na brigáde, som zákazník“. Niektorí to poňali s humorom a kritikov sa pýtajú, či sa im náhodou neprieči chodiť po obchode po vlastných a vkladať tovar z regálu do košíka.

Slováci v ankete prezradili, aké majú k pokladniciam postoje. Niektorí píšu, že to, či využijú samoobslužnú alebo nie, závisí od toho, v ktorom reťazci práve nakupujú. Nepovažujú ale za dobrý nápad, aby boli dostupné len samoobslužné pokladnice, no nie klasické. Ba dokonca by tých klasických prijali viac.

Ilustračná foto: Pexels

Toto ľudí hnevá

Viacerí vysvetľujú, že vyberajú podľa veľkosti nákupu. Nevidia dôvod čakať v rade pri bežnej pokladnici, ak majú len dve či tri položky. Niektorí zákazníci sú však radi, ak im nákup nablokuje pokladník, je to vraj pre nich rýchlejšie a pohodlnejšie. Ďalší vysvetľujú, že im samoobslužné vyhovujú preto, lebo ich nikto nesúri, neposúva im tovar na páse, nedrgá do nich nákupným vozíkom, ani nehádže vražedné pohľady, ak nakladanie tovaru do tašiek trvá dlhšie.

„Nepoužívam samoobslužné pokladne, žiaden obchod, kde ich majú, ma neplatí za to, aby som im blokovala tovar. Keď si naučíme reťazce, že u nich robíme zadarmo, kde si budú predavačky hľadať prácu?“ konštatuje zástanca klasických pokladníc. Niektorí zachádzajú tak ďaleko, že sú ochotní z obchodu odísť bez nákupu, ak nie je k dispozícii klasická pokladnica.

Ilustračná foto: Unsplash

Všade sa modernizuje, u nás sa kritizuje

„Ja zbožňujem samoobslužné so skenerom. Absolútne mi nevadí, že si to musím napípať sama,“ oponuje zástankyňa samoobslužných pokladníc. „Všetko sa modernizuje, len u nás sa musí všetko kritizovať. Len si choďte do bežnej pokladnice, ja aspoň nemusím čakať pri samoobslužnej,“ píše jeden z používateľov.

Ľudia poukazujú na to, že kedysi zákazníkov obsluhovala len predavačka za pultom, ktorá tovar podávala. No doba sa mení a posúva sa vpred. Ak sa to ale niekomu nepáči, stále si môže vybrať menší obchod bez samoobslužných pokladníc namiesto veľkých reťazcov. Niektorí používatelia ironicky dodávajú, či ľudia nechcú aj osobného šoféra, ktorý ich do obchodu dovezie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak chcú nakúpiť ráno, musia zaplatiť špeciálny poplatok: Ľudí nahnevali absurdné platby v známom reťazci

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac