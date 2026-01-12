Neplatia ma, aby som si blokovala tovar: Slováci prezradili, prečo ich hnevajú samoobslužné pokladnice

V mnohých reťazcoch si dnes človek môže vybrať, či bude čakať v rade pri bežnej pokladnici, alebo sa vyberie k tej samoobslužnej a tovar si nablokuje sám. Niektorí Slováci ale samoobslužné pokladnice odmietajú používať a vysvetľujú svoje dôvody.
„Nie som na brigáde, som zákazník“
Ako sme vás nedávno informovali, samoobslužné pokladnice majú ľuďom uľahčiť život, no niektorí ich vnímajú ako zlo. Prekáža im, že si musia sami blokovať tovar a na sociálnych sieťach sa šíril plagát vytvorený umelou inteligenciou, ktorý hlásal „nie som na brigáde, som zákazník“. Niektorí to poňali s humorom a kritikov sa pýtajú, či sa im náhodou neprieči chodiť po obchode po vlastných a vkladať tovar z regálu do košíka.
Slováci v ankete prezradili, aké majú k pokladniciam postoje. Niektorí píšu, že to, či využijú samoobslužnú alebo nie, závisí od toho, v ktorom reťazci práve nakupujú. Nepovažujú ale za dobrý nápad, aby boli dostupné len samoobslužné pokladnice, no nie klasické. Ba dokonca by tých klasických prijali viac.
Toto ľudí hnevá
Viacerí vysvetľujú, že vyberajú podľa veľkosti nákupu. Nevidia dôvod čakať v rade pri bežnej pokladnici, ak majú len dve či tri položky. Niektorí zákazníci sú však radi, ak im nákup nablokuje pokladník, je to vraj pre nich rýchlejšie a pohodlnejšie. Ďalší vysvetľujú, že im samoobslužné vyhovujú preto, lebo ich nikto nesúri, neposúva im tovar na páse, nedrgá do nich nákupným vozíkom, ani nehádže vražedné pohľady, ak nakladanie tovaru do tašiek trvá dlhšie.
„Nepoužívam samoobslužné pokladne, žiaden obchod, kde ich majú, ma neplatí za to, aby som im blokovala tovar. Keď si naučíme reťazce, že u nich robíme zadarmo, kde si budú predavačky hľadať prácu?“ konštatuje zástanca klasických pokladníc. Niektorí zachádzajú tak ďaleko, že sú ochotní z obchodu odísť bez nákupu, ak nie je k dispozícii klasická pokladnica.
Všade sa modernizuje, u nás sa kritizuje
„Ja zbožňujem samoobslužné so skenerom. Absolútne mi nevadí, že si to musím napípať sama,“ oponuje zástankyňa samoobslužných pokladníc. „Všetko sa modernizuje, len u nás sa musí všetko kritizovať. Len si choďte do bežnej pokladnice, ja aspoň nemusím čakať pri samoobslužnej,“ píše jeden z používateľov.
Ľudia poukazujú na to, že kedysi zákazníkov obsluhovala len predavačka za pultom, ktorá tovar podávala. No doba sa mení a posúva sa vpred. Ak sa to ale niekomu nepáči, stále si môže vybrať menší obchod bez samoobslužných pokladníc namiesto veľkých reťazcov. Niektorí používatelia ironicky dodávajú, či ľudia nechcú aj osobného šoféra, ktorý ich do obchodu dovezie.
