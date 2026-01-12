Jana Majeská prehovorila o svojej kráse: Základom je rutina, ktorú dodržiava každý deň

Foto: Instagram (janamajeska)

Frederika Lyžičiar
Neskrýva sa za trendy ani skratky, naopak, stavia na dôvere v odborníkov.

Starostlivosť o seba pre Janu Majeskú neznamená honbu za dokonalosťou, ale prirodzenú súčasť vyváženého života.

Pre denník Nový čas prezradila Jana Majeská, ktorá v seriáli Dunaj, k vašim službám po boku Jána Koleníka stvárňuje postavu Helgy, že vzhľad nikdy nebrala ako hlavnú životnú prioritu, hoci je vďaka práci neustále pod drobnohľadom verejnosti.

Podľa nej sa spôsob života, vnútorná pohoda aj celková starostlivosť prirodzene odrážajú na tvári aj na tom, ako človek pôsobí navonok, pričom má skúsenosť aj s modernými neinvazívnymi metódami – v minulosti absolvovala hydrobeauty ošetrenie, počas ktorého si nechala pleť vyčistiť, ošetriť a rozjasniť, aby pôsobila sviežejšie a mladistvejšie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Majeska (@janamajeska)

Krása ako dôvera a vnútorná rovnováha

Majeská nezveruje svoje jemné a namáhané vlasy do rúk len tak hocikomu. „O moje vlasy sa stará dlhoročná kamarátka Izabela – ona presne vie, čo okrem pravidelného farbenia potrebujem. Mám veľmi jemné a namáhané vlasy, preto mi odporúča produkty priamo na mieru. V tomto sa na ňu úplne spolieham,“ povedala Majeská.

Starostlivosť o vlasy podľa nej nie je o trendoch či farbe, ale predovšetkým o zdraví a individuálnom prístupe. Rovnako vyvážený postoj má aj k estetickým zásahom. „Som zástancom toho, aby sa každý vo svojom tele cítil komfortne. Nemám predsudky,“ priznala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Majeska (@janamajeska)


Zároveň však dodala, že sama sa spolieha skôr na vnútornú rovnováhu než na vonkajšie úpravy: „Ja som so sebou úplne vyrovnaná. Som toho názoru, že obsah by mal prevyšovať obal. V konečnom dôsledku to, ako a čím žijeme, sa nám objaví aj na tvári a celkovom zdraví. Ide to ruka v ruke,“ vyjadrila sa jasne.

Jednoduchosť v súkromí, profesionalita na spoločenských akciách

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac