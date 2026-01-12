Jana Majeská prehovorila o svojej kráse: Základom je rutina, ktorú dodržiava každý deň

Starostlivosť o seba pre Janu Majeskú neznamená honbu za dokonalosťou, ale prirodzenú súčasť vyváženého života.
Pre denník Nový čas prezradila Jana Majeská, ktorá v seriáli Dunaj, k vašim službám po boku Jána Koleníka stvárňuje postavu Helgy, že vzhľad nikdy nebrala ako hlavnú životnú prioritu, hoci je vďaka práci neustále pod drobnohľadom verejnosti.
Podľa nej sa spôsob života, vnútorná pohoda aj celková starostlivosť prirodzene odrážajú na tvári aj na tom, ako človek pôsobí navonok, pričom má skúsenosť aj s modernými neinvazívnymi metódami – v minulosti absolvovala hydrobeauty ošetrenie, počas ktorého si nechala pleť vyčistiť, ošetriť a rozjasniť, aby pôsobila sviežejšie a mladistvejšie.
Krása ako dôvera a vnútorná rovnováha
Majeská nezveruje svoje jemné a namáhané vlasy do rúk len tak hocikomu. „O moje vlasy sa stará dlhoročná kamarátka Izabela – ona presne vie, čo okrem pravidelného farbenia potrebujem. Mám veľmi jemné a namáhané vlasy, preto mi odporúča produkty priamo na mieru. V tomto sa na ňu úplne spolieham,“ povedala Majeská.
Starostlivosť o vlasy podľa nej nie je o trendoch či farbe, ale predovšetkým o zdraví a individuálnom prístupe. Rovnako vyvážený postoj má aj k estetickým zásahom. „Som zástancom toho, aby sa každý vo svojom tele cítil komfortne. Nemám predsudky,“ priznala.
Zároveň však dodala, že sama sa spolieha skôr na vnútornú rovnováhu než na vonkajšie úpravy: „Ja som so sebou úplne vyrovnaná. Som toho názoru, že obsah by mal prevyšovať obal. V konečnom dôsledku to, ako a čím žijeme, sa nám objaví aj na tvári a celkovom zdraví. Ide to ruka v ruke,“ vyjadrila sa jasne.
