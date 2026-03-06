Izrael tvrdí, že zničil Chameneího bunker. Nestihol ho použiť na to, na čo bol vybudovaný

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Malo sa tak stať pri jednej z vĺn leteckých útokov.

Izraelská armáda začala v piatok popoludní v poradí už 15. vlnu útokov na Irán, pričom uviedla, že cieľom je infraštruktúra spojená s iránskym vedením v Teheráne a v Isfaháne, informovala agentúra AFP, píše TASR.

V priebehu dňa izraelská armáda vydala aj vyhlásenie, že v jednej z vĺn leteckých útokov – tentoraz s použitím 50 stíhačiek -„zničila podzemný vojenský bunker (iránskeho najvyššieho vodcu) Alího Chameneího.“

Mal ho používať ako bezpečné veliteľské centrum

Podľa AFP ide o podzemný vojenský bunker, ktorý sa nachádzal v centre Teheránu pod komplexom budov, kde sídlilo vedenie režimu. Chameneí ho mal používať ako bezpečné veliteľské centrum v prípade núdze, ale bol zabitý skôr, ako sa tak stalo. Objekt však využívali funkcionári iránskeho režimu. Zničenie tohto objektu podľa izraelskej armády „ďalej zhoršuje veliteľské a kontrolné schopnosti (iránskeho) režimu“.

Iránske médiá v priebehu piatka informovali aj o výbuchoch v strategickom prístavnom meste Bandar Abbás na juhu krajiny, čo svedčí o pokračujúcich amerických a izraelských útokoch na Irán.

Foto: TASR/AP

Pokračujú aj odvetné útoky

V odvetných útokoch na Izrael a záujmy USA v regióne Iránske revolučné gardy údajne zničili americké radarové systémy v Spojených arabských emirátoch (SAE), Jordánsku a Katare.

„Americké radary THAAD nasadené v SAE a Jordánsku, ako aj americký radar FPS-132 (…) umiestnený v Katare, boli zničené raketovými a bezpilotnými jednotkami Islamských revolučných gárd,“ uviedli Revolučné gardy.

Iránska armáda v piatok zároveň oznámila, že zaútočila dronmi na americké vojenské základne v Kuvajte a pohrozila ďalšími útokmi v najbližších hodinách. Uviedla tiež, že v Perzskom zálive, pri hraniciach Kuvajtu, zasiahla ropný tanker „patriaci Spojeným štátom“, ktorý údajne začal horieť.

Explózia zaznela aj v blízkosti letiska v irackom meste Arbíl, kde sú rozmiestnené jednotky koalície vedenej Spojenými štátmi. Nad oblasťou bolo vidieť stúpajúci dym. Niekoľko explózií bolo hlásených aj v hlavnom meste Bahrajnu Manáma, kde úrady spustili poplašné sirény a vyzvali obyvateľov, aby sa presunuli na bezpečné miesta.

