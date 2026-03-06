Trump prezradil, čo ukončí konflikt v Iráne. Vraj to môže byť iba jedna vec

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že k dohode s Iránom nedôjde, do úvahy prichádza len jeho „bezpodmienečná kapitulácia“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
Správu aktualizujeme.
Viac z témy Útok na Irán:
