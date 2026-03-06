Trump prezradil, čo ukončí konflikt v Iráne. Vraj to môže byť iba jedna vec

Zuzana Veslíková
TASR
Vyjadril sa tak na svojej platforme Truth Social necelý týždeň po tom, čo Spojené štáty a Izrael koordinovane zaútočili na Irán, ktorý v reakcii podniká odvetné údery na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive.

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že k dohode s Iránom nedôjde, do úvahy prichádza len jeho „bezpodmienečná kapitulácia“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Správu aktualizujeme.

