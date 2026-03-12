Izrael tvrdí, že zasiahol jadrové zariadenie v Iráne: Terčom útoku bol komplex neďaleko Teheránu

Útok na Irán
Izrael zaútočil na komplex Tálekán.

Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že zasiahla zariadenie v Iráne, ktoré sa podľa nej používalo na vývoj jadrových zbraní. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

„Izraelské vzdušné sily na základe presných spravodajských informácií izraelských ozbrojených zložiek zasiahli ďalšie miesto iránskeho jadrového programu,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Zasiahnutý bol komplex Tálekán neďaleko Teheránu.

Objekt bol cieľom útokov už v minulosti

Tento komplex Irán podľa Izraela počas uplynulých rokov využíval na „vývoj pokročilých výbušnín a na vykonávania citlivých experimentov ako súčasť projektu AMAD“. Ide o tajný jadrový program Iránu v rokoch 1989 – 2003, v rámci ktorého prebiehal vývoj balistickej hlavice schopnej niesť jadrovú nálož.

Tálekán bol terčom izraelských útokov aj v októbri 2024. Armáda podľa svojich slov zaznamenala, že Irán po týchto útokoch podnikol kroky na obnovu tohto komplexu.

Najnovšie útoky boli podľa vyjadrenia izraelskej armády súčasťou série operácií, ktorých cieľom je „ešte viac poškodiť jadrové ambície iránskeho teroristického režimu“. Americký think tank Inštitút pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť tvrdí, že islamská republika vo vojenskom zariadení Parčín, ktorého súčasťou je Tálekán, vykonáva tajné vojenské aktivity.

Spor o jadrový program pokračuje

Izrael tento mesiac uviedol, že jeho armáda zasiahla podzemné jadrové zariadenia v Iráne, kde vedci „tajne“ vyvíjali kľúčové komponenty pre jadrové zariadenia. Západné krajiny a Izrael dlhodobo obviňujú Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane, čo Teherán odmieta.

Izrael spoločne so Spojenými štátmi 28. februára zaútočili na Irán, aby podľa slov židovského štátu odstránili „existenčnú hrozbu,“ ktorú predstavuje jadrový program a program balistických rakiet islamskej republiky. Podľa izraelských predstaviteľov Teherán od 12-dňovej izraelsko-iránskej vojny v júni 2025 zvýšil svoje úsilie na získanie jadrovej zbrane.

