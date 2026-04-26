Poplach v Bratislave spôsobila napodobenina granátu. Premávka už je obnovená, polícia začala trestné stíhanie

V prípade nálezu na Rázusovom nábreží v blízkosti Mosta SNP v Bratislave išlo o napodobeninu granátu. Polícia zároveň informovala o tom, že premávka na Rázusovom nábreží je už obnovená.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Ďalšie informácie polícia poskytne, len čo to situácia umožní.
„Po ukončení pyrotechnickej prehliadky bolo zistené, že v uvedenom prípade išlo o napodobeninu granátu. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy,“ uviedla polícia.
Ak občania majú informácie k totožnosti osoby, ktorá na Rázusovo nábrežie predmet položila, polícia ich žiada, aby ju kontaktovali prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti, na policajtom oddelení alebo telefonicky na čísle 158.
