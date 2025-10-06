Izrael deportoval ďalších aktivistov z flotily: Je medzi nimi aj Slovák Peter Švestka

Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili všetky plavidlá z flotily a zadržali vyše 400 aktivistov.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok informovalo, že deportalo ďalších 171 aktivistov z flotily Global Sumud, ktorých zadržalo minulý týždeň.

Vo vyhlásení uviedlo, že medzi deportovanými je aj občan Slovenska, informuje TASR. Aktivisti, medzi nimi aj Švédka Greta Thunbergová a občania viacerých európskych krajín, USA a Británie, boli deportovaní z Izraela do Grécka a na Slovensko. Podľa webovej stránky flotily sa na jednej z lodí, ktorá smerovala do Pásma Gazy, nachádzal aj Slovák Peter Švestka.

Slovenská diplomacia potvrdila jeho identitu

Rezort slovenskej diplomacie v piatok uviedol, že veľvyslankyňa SR v Izraeli Barbara Mešťanová sa so zadržaným slovenským občanom osobne strela v záchytnom centre, a potvrdil, že ním je Švestka. Účastníci iniciatívy, ktorú Izrael označuje ako „mediálny trik“, chceli do Pásma Gazy na lodiach dopraviť humanitárnu pomoc a prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007.

Konflikt v Pásme Gazy pokračuje druhý rok

Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili všetky plavidlá z flotily a zadržali vyše 400 aktivistov. V uplynulých dňoch Izrael deportoval viac než stovku z nich do Turecka. V Pásme Gazy už takmer dva roky prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Vyvolal ju útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili približne 1200 ľudí a 251 ďalších uniesli ako rukojemníkov.

V meste Gaza vyhlásili nedávno hladomor a vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Izraelské ťaženie podľa údajov gazských úradov ovládaných Hamasom pripravilo o život viac než 67 000 ľudí.

