Izrael a Nemecko podpísali dohodu o spolupráci v boji proti terorizmu: „Zástupcovia Iránu ohrozujú medzinárodnú bezpečnosť“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v nedeľu podpísali bezpečnostnú dohodu o rozšírení spolupráce medzi krajinami v oblasti boja proti terorizmu a kybernetickej obrany, uviedla Netanjahuova kancelária. Odvolávala sa pritom na údajné hrozby zo strany Iránu a jeho spojencov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Irán a jeho zástupcovia – Hizballáh, Hamas a Húsíovia – ohrozujú nielen Izrael, ale aj regionálnu stabilitu a medzinárodnú bezpečnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení Netanjahuovej kancelárie. „Dnes podpísaná deklarácia upevňuje hlbokú spoluprácu s Nemeckom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, boja proti terorizmu a pokrokových technológií… Nepriatelia Izraela by mali vedieť, že ich neustále a všade sledujeme,“ dodáva sa vo vyhlásení.
Nemecko a Izrael spolupracujú v mnohých oblastiach
„Myslím si, že Nemecko a Izrael sú prirodzenými partnermi… Spolupracovali sme v mnohých oblastiach,“ uviedol Netanjahu v samostatnom vyhlásení.
Podľa premiérovej kancelárie sa dohodou formálne schválilo rozsiahle partnerstvo medzi bezpečnostnými zložkami oboch krajín. Dobrindt, ktorý je na oficiálnej návšteve Izraela, v nedeľu rokoval aj so šéfom tamojšej diplomacie Gideonom Saarom, ktorý počas ich rozhovoru vyzval Európsku úniu, aby označila iránske Islamské revolučné gardy za „teroristickú organizáciu“.
AFP vysvetľuje, že táto výzva prišla v čase, keď sa v Iráne konajú celonárodné protesty. Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) pri nich zahynulo už najmenej 538 ľudí a ďalších viac ako 10 600 ľudí bolo zadržaných.
Nahlásiť chybu v článku