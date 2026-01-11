Rubio ako budúci prezident Kuby? Podľa Trumpa to znie dobre. Kuba by sa mala dohodnúť skôr než bude neskoro

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že na Kubu po operácii USA vo Venezuele „nepôjde už žiadna ropa ani peniaze“ a so Spojenými štátmi by sa mali dohodnúť, „kým nie je neskoro“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Kuba žila mnoho rokov z veľkého množstva ROPY a PEŇAZÍ z Venezuely. Výmenou Kuba poskytovala ‚bezpečnostné služby’ posledným dvom venezuelským diktátorom, ALE VIAC TO TAK NIE JE! Väčšina týchto Kubáncov je MŔTVA po minulotýždňovom útoku USA a Venezuela už nepotrebuje ochranu pred násilníkmi a vydieračmi, ktorí ich toľko rokov držali ako rukojemníkov,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Žiadna ropa ani peniaze
Trump ďalej tvrdí, že Venezuelu v súčasnosti chráni najsilnejšia armáda sveta – tá americká. „NA KUBU UŽ NEPÔJDE ŽIADNA ROPA ANI PENIAZE – NULA! Dôrazne im odporúčam, aby uzavreli dohodu, SKÔR NEŽ BUDE NESKORO,“ napísal. Trump zároveň prezdieľal príspevok používateľa, ktorý napísal, že americký minister zahraničia Marco Rubio, syn dvoch kubánskych prisťahovalcov, bude budúcim prezidentom Kuby. Šéf Bieleho domu k tomu napísal, že to „znie dobre“.
Agentúra AFP vysvetľuje, že Kuba sa pre americké obchodné embargo od roku 2000 čoraz viac spoliehala na venezuelskú ropu importovanú na základe dohody s predchodcom prezidenta Nicolása Madura Hugom Chávezom.
