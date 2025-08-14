Internetom sa šíria zábery z hrobu legendárneho Karla Gotta. Niekto mu nechal na pamiatku Labubu

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Niekto sa rozhodol uctiť si hudobnú legendu plyšákom Labubu.

Je to už šesť rokov, odkedy sa legendárny spevák rozlúčil so svetom. Ako sme vás v tom čase informovali, zomrel v spánku v kruhu svojej rodiny vo veku 80 rokov. Krátko predtým oznámil, že trpí akútnou leukémiou a ambulantne sa liečil v pražskej nemocnici. Nakoniec svoj boj prehral.

Napriek tomu, že prešli roky, fanúšikovia na ikonického speváka hitov ako Být stále mlád či Lady Carneval nezabúdajú, práve naopak. Z tohto dôvodu sa aj jeho manželka Ivana Gottová rozhodla vilu Bertramka, kde Karel Gott prežil veľkú časť svojho života, prerobiť na múzeum zasvätené spevákovi s názvom VILLA GOTT. Kým sa tak stane, môžu verní fanúšikovia prísť zapáliť sviečku na jeho hrob na cintoríne v pražských Malvazinkách. Alebo mu tam nechať napríklad darček v podobe Labubu.

Ak by ste náhodou nevedeli, o čo ide, o Labubu, ale tiež o jej napodobenine Lafufu, sme vás informovali v našom článku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kúpila som Labubu v lacnom ázijskom obchode za 13 eur: Z Číňana spravila miliardára, majetok…

Teraz sa zdá, že jednu takúto chlpatú postavičku vlastní aj Karel Gott, keďže sa znenazdajky objavila na jeho hrobe a zábery z tohto miesta sa šíria internetom. Niektorí pritom v komentároch špekulujú, či ho tam nemohla nechať jeho dcéra, no táto informácia nebola potvrdená.

@martenspp #labubu #karelgott #gott #fyp ♬ C’Est La Vie – Karel Gott

Zábery z hrobu Karla Gotta navyše okrem otázok vyvolali aj poriadnu dávku nostalgie. „Prosím? To už je 6 rokov od jeho smrti?“ pýtala sa šokovaná fanúšička. „Ja neviem ako vy, ale ja som stále v tom, že žije,“ pridala sa ďalšia. A čo sa týka samotného plyšáka Labubu, v komentároch niekto zhodnotil: „Forever young, musí ísť s dobou,“ odkazujúc na jeden z Karlových najväčších hitov.

Ľudia pritom mali obavy, že potom, ako boli prvé zábery hnedého Labubu na spevákom hrobe zverejnené, rýchlo sa nájde niekto, kto si hračku privlastní, keďže nejde práve o lacnú záležitosť. To sa však nestalo a usmiaty plyšak stále sedí medzi sviečkami.

@martenspp Odpovědět uživateli @Mišelína Samorostka Šarlatová ♬ původní zvuk – Martens

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Karolína venovala nekompromisný odkaz všetkým, ktorí spochybňovali jej rozchod s Rasťom. Nedoplatili naň pritom len…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac