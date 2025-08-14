Internetom sa šíria zábery z hrobu legendárneho Karla Gotta. Niekto mu nechal na pamiatku Labubu

Je to už šesť rokov, odkedy sa legendárny spevák rozlúčil so svetom. Ako sme vás v tom čase informovali, zomrel v spánku v kruhu svojej rodiny vo veku 80 rokov. Krátko predtým oznámil, že trpí akútnou leukémiou a ambulantne sa liečil v pražskej nemocnici. Nakoniec svoj boj prehral.
Napriek tomu, že prešli roky, fanúšikovia na ikonického speváka hitov ako Být stále mlád či Lady Carneval nezabúdajú, práve naopak. Z tohto dôvodu sa aj jeho manželka Ivana Gottová rozhodla vilu Bertramka, kde Karel Gott prežil veľkú časť svojho života, prerobiť na múzeum zasvätené spevákovi s názvom VILLA GOTT. Kým sa tak stane, môžu verní fanúšikovia prísť zapáliť sviečku na jeho hrob na cintoríne v pražských Malvazinkách. Alebo mu tam nechať napríklad darček v podobe Labubu.
Ak by ste náhodou nevedeli, o čo ide, o Labubu, ale tiež o jej napodobenine Lafufu, sme vás informovali v našom článku.
Teraz sa zdá, že jednu takúto chlpatú postavičku vlastní aj Karel Gott, keďže sa znenazdajky objavila na jeho hrobe a zábery z tohto miesta sa šíria internetom. Niektorí pritom v komentároch špekulujú, či ho tam nemohla nechať jeho dcéra, no táto informácia nebola potvrdená.
#labubu #karelgott #gott – Karel Gott
Zábery z hrobu Karla Gotta navyše okrem otázok vyvolali aj poriadnu dávku nostalgie. „Prosím? To už je 6 rokov od jeho smrti?“ pýtala sa šokovaná fanúšička. „Ja neviem ako vy, ale ja som stále v tom, že žije,“ pridala sa ďalšia. A čo sa týka samotného plyšáka Labubu, v komentároch niekto zhodnotil: „Forever young, musí ísť s dobou,“ odkazujúc na jeden z Karlových najväčších hitov.
Ľudia pritom mali obavy, že potom, ako boli prvé zábery hnedého Labubu na spevákom hrobe zverejnené, rýchlo sa nájde niekto, kto si hračku privlastní, keďže nejde práve o lacnú záležitosť. To sa však nestalo a usmiaty plyšak stále sedí medzi sviečkami.
@martenspp Odpovědět uživateli @Mišelína Samorostka Šarlatová ♬ původní zvuk – Martens
