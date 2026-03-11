Instagram má problémy: Používatelia hlásia veľký výpadok. Trvá to už niekoľko hodín

Sociálna sieť Instagram aktuálne zažíva pomerne zvláštny výpadok. Ten trvá už približne 4 hodiny, no zrejme zasiahol len časť používateľov. Na portáli Downdetector už problémy od skorého rána hlásia desiatky tisíc ľudí.
Výpadok začal okolo štvrtej hodiny rannej a trvá doteraz. Ľuďom nejde odosielať správy či načítať feed. Problémy sú hlásené v aplikácií aj na webe.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku