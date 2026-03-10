Obľúbenú kartovú hru hráte celý život zle. Tvorcovia objasnili jedno pravidlo, ktoré robí ľuďom problém

Hranie spoločenských hier dokáže preveriť aj tie najsilnejšie priateľstvá či rodinné vzťahy. Ruku na srdce, kto z vás sa nikdy pri tejto príležitosti nepohádal so spoluhráčmi? Medzi najpopulárnejšie kartové hry patrí UNO. Princíp hry je veľmi jednoduchý a aj preto sa teší obľube medzi malými aj veľkými.
Cieľom hry UNO je zbaviť sa všetkých kariet, ktoré majú hráči na ruke. Môžu si robiť napriek a ovplyvňovať „osudy“ ostatných. Ako to už býva, aj tie najjednoduchšie pravidlá si môže každý prispôsobiť po svojom a potom sa stáva, že sa dostanete do partie, ktorá túto hru hrá inak, než je človek zvyknutý a už vznikajú nedorozumenia.
Musíte si karty zobrať alebo ich môžete navýšiť a posunúť súperovi?
Tak schválne – keď vám niekto hodí kartu +4, pri ktorej by ste si mali vziať až štyri karty, čo môže byť pre vás devastačné, je podľa vás v poriadku odpovedať na ňu ďalšou kartou +4 (alebo +2) a posunúť tento trest ďalšiemu hráčovi?
Ak ste odpovedali áno, znamená to, že túto hru hráte zle! Nejde o žiadny náš výmysel, ale tvrdia to samotní tvorcovia UNO.
Ešte v roku 2019 zverejnili na platforme X (bývalý Twitter) upozornenie, že nemôžete na seba sčítavať karty 2 a 4. To znamená, že keď vám súťažiaci jednu z nich predhodí, nemáte inú možnosť, než si vziať dve alebo štyri karty. Žiadne sčítavanie a posúvanie súperom neprichádza do úvahy.
If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h
— UNO (@realUNOgame) May 4, 2019
Mnohí hrali UNO celý život zle
Podľa reakcií ľudí pod príspevkom toto pravidlo mnohých prekvapilo. Niekto priznal, že si raz takto musel vziať až 12 kariet, ďalší hráč dokonca 24. Ale ak by hrali podľa oficiálnych pravidiel, takáto situácia by v UNO nemohla nastať.
No ozvali sa aj ľudia, ktorých by takýmto spôsobom UNO nikdy ani len nenapadlo hrať a nechápu, ako je možné, že si až toľko ľudí prispôsobilo oficiálne pravidlá podľa seba.
