Obľúbenú kartovú hru hráte celý život zle. Tvorcovia objasnili jedno pravidlo, ktoré robí ľuďom problém

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Mnohí hráči si vytvorili svoje domáce pravidlá a hru hrajú inak, než by sa oficiálne mala.

Hranie spoločenských hier dokáže preveriť aj tie najsilnejšie priateľstvá či rodinné vzťahy. Ruku na srdce, kto z vás sa nikdy pri tejto príležitosti nepohádal so spoluhráčmi? Medzi najpopulárnejšie kartové hry patrí UNO. Princíp hry je veľmi jednoduchý a aj preto sa teší obľube medzi malými aj veľkými. 

Cieľom hry UNO je zbaviť sa všetkých kariet, ktoré majú hráči na ruke. Môžu si robiť napriek a ovplyvňovať „osudy“ ostatných. Ako to už býva, aj tie najjednoduchšie pravidlá si môže každý prispôsobiť po svojom a potom sa stáva, že sa dostanete do partie, ktorá túto hru hrá inak, než je človek zvyknutý a už vznikajú nedorozumenia.

Musíte si karty zobrať alebo ich môžete navýšiť a posunúť súperovi?

Tak schválne – keď vám niekto hodí kartu +4, pri ktorej by ste si mali vziať až štyri karty, čo môže byť pre vás devastačné, je podľa vás v poriadku odpovedať na ňu ďalšou kartou +4 (alebo +2) a posunúť tento trest ďalšiemu hráčovi?

Ak ste odpovedali áno, znamená to, že túto hru hráte zle! Nejde o žiadny náš výmysel, ale tvrdia to samotní tvorcovia UNO.

Ešte v roku 2019 zverejnili na platforme X (bývalý Twitter) upozornenie, že nemôžete na seba sčítavať karty 2 a 4. To znamená, že keď vám súťažiaci jednu z nich predhodí, nemáte inú možnosť, než si vziať dve alebo štyri karty. Žiadne sčítavanie a posúvanie súperom neprichádza do úvahy.

Mnohí hrali UNO celý život zle

Podľa reakcií ľudí pod príspevkom toto pravidlo mnohých prekvapilo. Niekto priznal, že si raz takto musel vziať až 12 kariet, ďalší hráč dokonca 24. Ale ak by hrali podľa oficiálnych pravidiel, takáto situácia by v UNO nemohla nastať.

No ozvali sa aj ľudia, ktorých by takýmto spôsobom UNO nikdy ani len nenapadlo hrať a nechápu, ako je možné, že si až toľko ľudí prispôsobilo oficiálne pravidlá podľa seba.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac