Ikonické dielo Andyho Warhola nedopatrením skončilo na skládke: Pri rekonštrukcii sa vyhodilo s odpadkami

Možno sa už aj vám stalo, že ste nedopatrením vyhodili niečo, čo ste vyhodiť neplánovali. Presne to sa stalo v istej holandskej obci. Dielo Andyho Warhola údajne nedopatrením skončilo na skládke.

Ako píše The Guardian, v rukách ikonického umelca Andyho Warhola sa občas aj odpadky premieňali na umelecké diela. V tomto prípade sa však umelecké dielo premenilo na odpadky. V istej holandskej obci totiž jeden z jeho výtvorov údajne nedopatrením skončil vyhodený na skládke.

Maashorstská radnica vo štvrtok priznala, že vzácna sieťotlač od Warhola bola medzi 46 cennými umeleckými dielami, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou odvezené spolu s kontajnermi počas rozsiahlej rekonštrukcie v minulom roku. Starosta Hans van der Pas priznal, že takto by sa s cennými dielami s veľkým historickým a kultúrnym významom jednoznačne zaobchádzať nemalo. Avšak stalo sa.

