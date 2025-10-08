Ignorovala svoju intuíciu, čo malo následky. Jasmina Alagič prehovorila o okamihu, ktorý jej zničil šance na Miss World

Foto: Instagram (jasmina_alagic)

Jana Petrejová
Na toto si bude pamätať zrejme celý život.

Pravdepodobne niektorí postrehli, že sa známa moderátorka uchádzala o Miss Slovensko. Bolo to ešte v roku 2009, kedy sa jej kamarátka prihlásila na kasting do súťaže krásy. Išla len ako sprievod a ani vo sne jej nenapadlo, že to bude práve ona, ktorá sa ocitne vo finále.

Mamička Sanela sa netají tým, že je veľmi vnímavý človek, ktorý dá na svoje pocity. Tie ju nikdy neoklamú. Avšak jedného dňa spravila výnimku a svoj vnútorný hlas jednoducho nepočúvala. Bohužiaľ, bolo to práve v momente, ktorý mohol rozhodnúť o jej ďalšom životnom smerovaní. Najhoršie na tom je, že toho bolo svedkom celé Slovensko, ako píše Jasmina Alagič vo svojej knihe Pošli to ďalej.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

So saxofónom pred národom

Moderátorka je známy svojím zmyslom pre humor a hlavne tým, že si vie vystreliť sama zo seba. Nehanbí sa za svoje chyby, ktoré spravila, predsa len môžu byť poučením pre iných, ktorí sa tak vyhnú strápneniu v celoštátnom vysielaní, ako uviedla v knihe. V talentovej časti Miss Slovensko sa stalo niečo, čo jej pripomenulo, aké je dôležité počúvať svoju intuíciu.

Jasmina chcela predviesť spev alebo tanec. „Producenti však trvali na tom, aby som hrala na saxofóne, pretože spev a tanec sú príliš všedné. Mám vyštudovanú ZUŠ, viem hrať na saxofóne, a to dobre,“ objasnila Jasmina.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Ako ďalej pokračovala, aj tak cítila, že to nemá robiť. „Moja intuícia – najdrahšia priateľka – ma varovala. Ja som ju nepočúvla a súhlasila som s tým, že niečo predsa len zahrám,“ poznamenala. Nastal však problém. Hoci saxofón bol jej, na hru treba plátok, teda kus dreva potrebný na to, aby saxofón vydával zvuk, je to súčasť náustku. Lenže ten jej bol rozštiepený.

Bola v tom, aká je dobrá

